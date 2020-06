Nvidia GeForce Now : bonne nouvelle, les jeux Square Enix sont de retour

Nvidia se félicite aujourd'hui du retour de jeux Square Enix sur GeForce Now, son service de cloud-gaming. Cet éditeur s'était en effet retiré de la plateforme peu de temps après son lancement à l'instar d'Activision-Blizzard et Bethesda.

GeForce Now est le service cloud gaming de Nvidia en concurrence directe avec Google Stadia. Lancée en grande pompe en février dernier, la plateforme a connu malheureusement quelques aléas. En effet, certains éditeurs de jeux avaient tout simplement retiré leurs titres et appauvri par conséquent le catalogue mis à disposition des utilisateurs. Parmi eux se trouvaient Square Enix, mais bonne nouvelle : ce dernier signe son retour sur GeForce Now.

Square Enix revient avec 14 jeux dans ses valises

« Le légendaire éditeur Square Enix est de retour cette semaine sur GeForce Now avec 14 de ses meilleurs jeux PC et de nombreux autres vont arriver », lit-on ainsi dans le communiqué de Nvidia. Voici donc, ci-dessous, les titres concernés :

BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

À ces 14 jeux s’ajoutent sept autres œuvres : Hardspace: Shipbreaker, Automation – The Car Company Tycoon Game, Paladins, Power of Seasons, Samurai Shodown Neogeo Collection, Satisfactory et Smite.

Quid d’Activision-Blizzard et Bethesda ?

Pour rappel, le faux bond de Square Enix au lancement de GeForce Now faisait suite aux défections coup sur coup d’Activision-Blizzard, dans un premier temps, puis de Bethesda. Ce retour marque donc une petite victoire non négligeable de Nvidia sur son service cloud-gaming. Nous avons demandé à l’entreprise si des négociations étaient en cours avec ces éditeurs pour les inciter à revenir à leur tour sur la plateforme. « Évidemment nous continuons de discuter avec tous les éditeurs de jeux », nous a répondu un porte-parole de Nvidia, sans plus de précisions.