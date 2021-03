Nvidia : la RTX 3080 Ti serait conçue dès le départ pour enquiquiner les mineurs

Avec sa prochaine RTX 3080 Ti, Nvidia continuerait à mettre des bâtons dans les roues des mineurs de cryptomonnaie. Cette nouvelle carte, qui n’a pas encore été officialisée, disposerait elle aussi d’un taux de hachage bloqué afin de la réserver aux joueurs et aux créatifs.

Pressentie pour un lancement quelque part en avril, la RTX 3080 Ti se fait de moins en moins mystérieuse. Après la fuite le mois dernier d’une partie importante de ses spécifications, voilà que Kopite7kimi, connu sur Twitter pour ses informations souvent justes, s’est fendu de quelques détails supplémentaires quant à la prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia.

On apprend notamment que la puce miserait elle aussi sur un taux de hachage limité visant à la rendre beaucoup moins intéressante aux yeux des mineurs de cryptomonnaies, de plus en plus demandeurs en puissance de calcul GPU suite à la forte (mais volatile) croissance du cours de l’Ethereum.

Un GPU inutile pour les mineurs

Cette information est doublement crédible : Nvidia a annoncé qu’il briderait le taux de hachage de ses prochains GPU (en laissant tranquilles les anciens et ceux déjà lancés), et il l’a déjà fait de manière logicielle avec sa récente RTX 3060, annoncée il y a quelques jours. L’idée ? Rendre ces nouvelles puces relativement inutiles pour du minage de cryptomonnaies et en faire des investissements très peu rentables pour les mineurs, afin de les réserver en priorité aux joueurs et aux créatifs… c’est-à-dire les publics qu’elles visent à l’origine.

It will have 12G 19Gbps VRAM and an ETH mining nerf too. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 4, 2021

Parallèlement, Nvidia a toutefois annoncé le lancement de quatre cartes spécialement dédiées au minage. Comme nous l’expliquions, ces cartes offriront un taux de hachage d’Ethereum de 25 MH/s à 125 Watts et pourront atteindre jusqu’à 86 MH/s à 320 Watts. D’après WCCFTech, la RTX 3080 Ti pourrait être limitée à 45-50 MH/s, soit le taux de hachage d’une RTX 3070… mais sur une carte qui s’annonce nettement plus coûteuse. Son intérêt pour les mineurs serait par conséquent largement amputé.

12 Go de GDDR6X à 19 Gbps ?

Toujours selon Kopite7kimi, la RTX 3080 Ti disposerait pour le reste de 12 Go de mémoire vidéo en GDDR6X. Sa mémoire profiterait d’une vitesse de 19 Gbps et de 912 GB/s de bande passante grâce à un bus mémoire 384-bit. La mémoire de la RTX 3080 Ti ne serait donc pas plus rapide que celle de la RTX 3080 classique (limitée à 10 Go de GDDR6X en 320-bit), mais elle profiterait d’une meilleure bande passante et d’un meilleur bus.

À titre de comparaison la RTX 3090 embarque de son côté 24 Go de GDDR6X, un bus de 384-bit (là aussi) pour une vitesse de 19,5 Gbps.

La RTX 3080 Ti pourrait également compter sur 10 240 cores CUDA et son TGP monterait à 320 W. Si son lancement en avril se confirme, nous devrions avoir des nouvelles de Nvidia dans les toutes prochaines semaines.