Opel Corsa-e en location longue durée à 145 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Le groupe Stellantis, dont Opel fait partie, vient d'annoncer l'arrivée de plusieurs offres de financement intéressantes sur le papier. Parmi elles, il y a l'Opel Corsa-e à partir de 145 euros par mois qui a tout l'air d'être une bonne opportunité. Mais en est-ce vraiment une ? Décryptage.

Dans un contexte très favorable à la fée électricité, un peu moins aux motorisations thermiques, vous êtes peut-être en train de vous questionner quant à la pertinence d’une voiture électrique pour votre usage. À environ 2 euros le litre de carburant au moment où nous écrivons ces lignes, effectivement, l’électrique peut être une solution financière au gouffre qu’est en train de devenir la voiture thermique.

Toujours est-il qu’à l’achat, une voiture électrique reste fondamentalement plus onéreuse que son équivalence thermique, même si les aides permettent de rééquilibrer la balance. Parmi les nombreuses voitures électriques présentes sur le marché, il y a l’Opel Corsa-e, la cousine technique de la Peugeot e-208 que l’on a trop tendance à oublier, notamment en France, où le client français préfère sans doute s’orienter vers une marque française.

Comme Peugeot avec sa e-208, Opel propose une offre de financement intéressante pour sa Corsa-e avec des mensualités à partir de 145 euros par mois. Après avoir donc décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 euros/mois, celle du Kia EV6 à partir de 297 euros/mois, du MG ZS EV à 99 euros/mois, de la Peugeot e-208 à 149 euros/mois, de la Renault Mégane E-Tech à 248 euros/mois, de la Volkswagen ID.3 à 229 euros/mois, de la Renault Twingo E-Tech à 79 euros/mois, de la Tesla Model 3 pour moins de 400 euros/mois, de la Mini Electric à partir de 350 euros/mois, du Hyundai Kona Electric à partir de 139 euros/mois, de la Fiat 500 électrique à partir de 109 euros/mois, de la Nissan Leaf à partir de 99 €/mois, la Volkswagen ID.4 à partir de 309 €/mois, c’est au tour de l’Opel Corsa-e de passer par notre séquence décryptage.

Quel est le modèle d’Opel Corsa-e proposé à 145 euros par mois ?

Sans surprise, il s’agit du modèle d’entrée de gamme, même s’il s’agit tout de même du deuxième niveau de finition dans la gamme. Il s’agit d’une Opel Corsa-e dans sa finition « Édition » avec une série d’équipements intéressants, même si, comme la Peugeot e-208 à 150 euros par mois, il y a quelques mesquineries. Sur l’Opel Corsa-e, nous retrouvons de série :

Entrée et démarrage sans clé

Aide actif au maintien dans la voie

Régulateur / limiteur de vitesse

Châssis type Sport

Climatisation automatique

Pack Sécurité

Câble de recharge Mode 2 – 3,7 kW

Combiné d’instrumentation numérique 7 pouces

Ecran digital 7 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto

Jantes 16 pouces

Il manque quelques indispensables comme les radars de stationnement, mais la Corsa-e en offre tout de même plus que la e-208 avec la présence, de série, de l’écran d’instrumentation numérique de 7 pouces. La couleur de base est sympathique car il s’agit d’un modèle « Orange Dynamik ». En revanche, si vous souhaitez ajouter une ou deux options (y compris les couleurs), vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités bondissent.

Toutes les Opel Corsa-e sont équipées d’un moteur électrique de 136 chevaux et 260 Nm de couple. La batterie possède une capacité de 50 kWh et permet d’effectuer 340 kilomètres selon le cycle WLTP. L’allemande n’a pas reçu la mise à jour de la Peugeot e-208 qui lui permet désormais d’afficher une autonomie plus généreuse de 362 km avec une seule charge.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de l’Opel Corsa-e ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 18 000 kilomètres maximum. Opel indique une limite de 500 km par mois pour son offre, mais il s’agit d’un tour de passe passe marketing pour ne pas communiquer directement sur les 18 000 km sur les trois ans de location, ce qui est globalement assez faible. Chaque kilomètre supplémentaire sera facturé 7 centimes d’euros.

Le site indique que l’offre à 145 euros par mois est soumise à un apport de 2 000 euros. En réalité, l’apport est de 10 500 euros, mais celui-ci est absorbé par le bonus écologique de 6 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros, qui impose donc la mise en rebut d’un ancien véhicule.

Pour aller plus loin

Bonus écologique 2022 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

Pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, il faut mettre à la casse un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes. La date de la première immatriculation de ce véhicule doit être avant 2011 pour les diesels et avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros. Des conditions nombreuses, trop nombreuses d’ailleurs, qui vont, au final, ne concerner que très peu de clients.

Combien vous coûtera l’offre LLD de l’Opel Corsa-e

Sur trois ans de LLD, votre Corsa-e vous coûtera 7 075 euros. Opel affiche sa voiture à partir de 32 800 euros sur son site, bonus écologique de 6 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 24 300 euros.

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves pour moins de 45 000 euros ?

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur les trois ans de location, 29,1 % du prix de votre voiture. C’est plutôt correct si on part du principe qu’une décote sur trois ans pour ce type de voiture se situe entre 30 et 35 %. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement le rendre à la fin du financement.

Comme toujours, faites attention aux frais de remise en état qui peuvent être chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de l’Opel Corsa-e

Un modèle électrique pour 145 euros par mois, effectivement, en comparant avec d’autres offres de financement, notamment pour certains modèles thermiques, c’est plutôt avantageux. D’autant plus que l’Opel Corsa-e est plutôt correctement équipée… tout en étant moins chère que la Peugeot e-208 !

En effet, la Corsa-e est pourvue des jantes de 16 pouces, de l’aide au maintien dans la voie, du combiné d’instrumentation numérique, ou encore la climatisation automatique, chose que la e-208 propose, mais sur le niveau au-dessus.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de l’Opel Corsa-e

L’offre est conditionnée à la prime à la conversion et exclut d’emblée pas mal de potentiels clients. Le kilométrage prescrit sur les trois ans est faible avec 500 km par mois, soit 18 000 kilomètres sur la durée de location. Cela pourra convenir à la majorité des clients pour une utilisation quotidienne, mais cela ne laisse pas beaucoup de marge pour les longs trajets et il faudra donc payer les 7 centimes au kilomètre supplémentaire.

Tout comme la Peugeot e-208, l’Opel Corsa-e a bon appétit en électrons sur autoroute, l’autonomie n’excèdera pas les 200 kilomètres, d’autant plus que l’allemande ne bénéficie pas encore de la dernière mise à jour Stellantis concernant les modèles électriques.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.