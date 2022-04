Renault Twingo E-Tech en location longue durée à 79 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Encore moins chère qu’une Dacia Spring. C’est ce que propose Renault avec sa Twingo E-Tech avec un tarif qui débute à partir de 79 €/mois. Mais qu’avons-nous vraiment à ce tarif ? C’est ce que nous allons décrypter au sein de cet article.

L’année dernière, dans l’Hexagone, il s’est vendu pas moins de 162 000 voitures électriques, soit une hausse de 45,6 % par rapport à 2020. L’année 2022 devrait être encore plus faste pour l’électrique, avec de plus en plus de véhicules sur le marché et un bonus écologique toujours de la partie, même si le barème est amené à évoluer.

L’année dernière, le podium des voitures électriques vendues en France était composé de la Peugeot e-208 en troisième position avec 17 858 immatriculations, derrière la Renault Zoé (23 573) et la Tesla Model 3 (24 911). La Renault Twingo E-Tech occupe la sixième position des électriques les plus vendues par chez nous, avec 8837 immatriculations en 2021.

Votre conseiller commercial vous a sûrement déjà fait l’éloge des financements qu’il propose, et notamment en LLD ou LOA : la location longue durée et la location avec option d’achat. Pour différencier les deux, c’est simple, vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence entre ces deux offres de location arrive à la fin du contrat, au bout de 3, 4 ou 5 ans. Avec la LOA (location avec option d’achat), vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat. En d’autres termes, vous restituez la voiture.

Ces financements permettent d’afficher certains modèles à des tarifs mensualisés qui sont psychologiquement moins douloureux. En regardant de plus près ces offres, plusieurs conditions sont à respecter. De quoi parfois repartir bredouille quand le loyer affiché et placardé sur Internet et sur tous les canaux de communication passe du simple au double si on ne remplit pas toutes les fameuses conditions.

C’est pourquoi, au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez du véhicule.

Et aujourd’hui, après avoir décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois, celle du Kia EV6 à partir de 297 €/mois, du MG ZS EV à 99 €/mois, de la Peugeot e-208 à 149 €/mois, de la Renault Mégane E-Tech à 248 €/mois, de la Volkswagen ID.3 à 229 €/mois, nous allons nous intéresser à la Renault Twingo E-Tech à 79 €/mois.

Quel est le modèle de Renault Twingo E-Tech proposé au tarif de 79 €/mois ?

Pour trouver cette mensualité, il faut aller chercher dans les offres de financement de la marque. Vous constaterez d’ailleurs que la Twingo dotée d’un moteur thermique s’affiche plus chère (à partir de 119 €/mois) en termes de mensualités par rapport à l’électrique. Vous aurez donc le droit à une Twingo électrique d’entrée de gamme en finition « Authentic » avec, de série, la liste des équipements suivants :

Vitres teintées

Enjoliveurs 15 pouces Makao

Sellerie Foncée avec motifs Kario (implique ambiance Noir)

Rétroviseurs extérieurs Noir Grainé

Radio Connect R&Go avec support smartphone compatible avec l’application mobile R&Go & Push to talk

Banquette arrière rabattable

Cache-bagages

Boîte à gants fermée

Verrouillage centralisé des portes avec télécommande

Lève-vitre avant électrique

Feux de jour à LED

Allumage automatique des feux

Limiteur de vitesse

Ordinateur de bord

Lunette arrière chauffante

Détection de pression des pneus

Airbags frontaux et latéraux (tête-thorax) conducteur et passager

Alarme de ceinture de sécurité (conducteur, passager et places arrière)

Fixation ISOFIX aux places arrière

Kit de gonflage et de réparation

Pré-équipement alarme (prédisposition accessoire)

Condamnation centralisée des portes

Baguettes latérales Noir Grainé

Charge accélérée AC22

Flexi charger

Sac pour câble de recharge

La voiture se dote d’un petit moteur électrique de 81 chevaux. Sa batterie d’une capacité de 22 kWh lui octroie une autonomie, selon le cycle WLTP de 190 km, et jusqu’à 270 km uniquement en usage urbain.

De base, c’est du très classique, avec du blanc pour la carrosserie et des enjoliveurs de 15 pouces pour les roues. Si vous souhaitez ajouter une ou deux options (y compris les couleurs), vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent.



Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Renault Twingo E-Tech ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 22 500 kilomètres maximum. Le site indique que l’offre à 79 €/mois est soumise à un apport de 7 820 euros. Cet apport ne comprend pas la déduction du bonus écologique de 5 321 euros (soit 27 % du prix de la voiture). Le bonus est déduit de l’apport. Ainsi, celui-ci tombera à 2 500 euros.

À cela, il y a aussi la prime à la conversion de 2500 euros pour la mise en rebut d’un ancien véhicule. De ce fait, le premier loyer tombe donc à 0 euro. Avec votre LLD, Renault intègre trois ans de garantie, l’assistance 24/24 et l’entretien inclus pour 1 €/mois.

Combien vous coûtera l’offre LLD de la Renault Twingo E-Tech ?

Sur trois ans de location, votre Renault Twingo E-Tech vous coûtera 2 960 euros avec l’entretien, l’extension de garantie sur la durée de la location et l’assistance. Renault affiche sa Twingo branchée à partir de 21 950 euros sur son site, bonus écologique de 5 321 euros non déduit. Cela nous donne au final une voiture affichée au prix catalogue à 16 629 euros. En rajoutant la prime à la conversion de 2 500 euros, la facture finale s’élève à 14 129 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur trois ans, 20 % du prix de votre voiture. C’est très peu élevé globalement et cela ne correspond même pas à la dépréciation d’une voiture neuve après environ trois ans d’utilisation. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra obligatoirement le rendre à la fin de la location.

Attention aux frais de remise en état, toujours chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher qu’en concession. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de la Renault Twingo E-Tech ?

Grâce aux aides gouvernementales, Renault parvient à afficher sa voiture à des loyers incroyablement bas. Pour celui ou celle à la recherche d’une voiture pour réaliser uniquement des trajets entre son domicile et le bureau, sans consommer la moindre goutte d’essence ou de diesel, il n’y a pas mieux. Même la Dacia Spring est battue avec ses 99 €/mois réclamés.

Cousine technique des Smart Fortwo et Forfour EQ, la Twingo E-Tech s’affiche bien moins cher pour des prestations meilleures, le raffinement en moins peut-être sur certains éléments de l’habitacle.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de la Renault Twingo E-Tech ?

Le kilométrage sera le principal frein, puisque 22 500 km par an sur trois ans, cela ne représente que 7 500 km sur une année. Cela conviendra à la plupart des clients réalisant des trajets entre le domicile et le bureau, mais pas plus. Avec seulement 190 km d’autonomie en cycle mixte WLTP, soit à peine 130 km sur autoroute, la Twingo E-Tech ne sera pas la reine de la polyvalence, mais sera une bonne seconde voiture.

L’inconvénient, c’est que cette offre est soumise à la mise en rebut d’un ancien véhicule pour être éligible à la prime à la conversion de 2 500 euros. Les clients n’ayant pas d’ancien véhicule à restituer ne seront donc pas concernés.

