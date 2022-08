ColorOS13 (Android 13) : la sortie de la bêta mondiale a maintenant une date de sortie très proche

La prochaine mouture de l'interface d'Oppo arrive dès ce mois d'août. Elle sera présentée lors d'une conférence « monde ».

Une fuite nous avait permis de connaître à l’avance la liste des appareils qui pourront bénéficier de la bêta de ColorOS 13, voici que Oppo annonce officiellement la date de sortie de son interface à la sauce Android 13.

Dans un tweet, la firme chinoise invoque un lancement mondial le 18 août à 13h, heure de Paris.

Are you ready to add some more color to your life? 🎨

The #ColorOS13 global online launch event goes live on Aug 18th, 12:00 BST / 7:00 EDT / 16:30 IST ⏰#InspirationAhead #SmartandConnected https://t.co/nv3E1ONg02 — ColorOS (@colorosglobal) August 9, 2022

Qu’attendre de ce lancement ?

Les principales attentes de ce lancement sont claires : Oppo devrait présenter quelles fonctionnalités d’Android 13 se frayeront un chemin jusqu’à son interface maison.

Sa phrase d’accroche, « êtes-vous prêt à ajouter un peu plus de couleur à votre vie ? », nous met sur la voie assez évidente d’un accroissement des choix de palettes de couleurs de l’interface. On devrait à priori passer de quatre palettes à six ou huit.

L’autre information importante à attendre ce 18 août, ce sera bien évidemment la liste officielle des appareils qui pourront accueillir la bêta, mais aussi ColorOS 13 en version stable. On s’attend bien sûr à ce que les premiers qui puissent en profiter soient les smartphones les plus avancés du constructeur, à savoir les Oppo Find X5 et Find X5 Pro.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient suivre en direct cet évènement, sa diffusion est d’ores et déjà programmée sur le compte Twitter de ColorOS.

À moins qu’un autre constructeur ne s’invite à la fête avant le 18 août, Oppo serait donc le deuxième OEM à proposer Android 13 à certains de ses utilisateurs, après Samsung qui a déjà déployé One UI 5 dans quelques pays (malheureusement pas la France).

