Porsche prouve la supériorité des voitures électriques sur les thermiques avec une simple mise à jour

Porsche fait évoluer sa Taycan électrique via une nouvelle mise à jour très intéressante. La sportive électrique gagne en performances avec une simple mise à jour logicielle. De quoi ravir les propriétaires et prouver une nouvelle fois la supériorité de cette motorisation, qui peut facilement évoluer au fil du temps en un clic.

Lorsque l’on achète une voiture, on choisit généralement le modèle et la version en fonction de la fiche technique. Car une fois le chèque signé et le véhicule reçu, il n’est pas possible de changer quoi que ce soit. À moins bien sûr de faire reprogrammer le moteur, ce qui n’est pas sans risques pour la mécanique, mais également pour la garantie, entre autres. Et c’est là que l’électrique présente un véritable intérêt.

Des performances en hausse

En effet, l’avantage avec cette motorisation, c’est qu’il est tout à fait possible de modifier les caractéristiques techniques après l’achat. Et cela grâce aux mises à jour, qui se font désormais à distance comme chez Tesla, mais également chez Volkswagen. Le constructeur a d’ailleurs offert quelques améliorations à ses ID.4 et ID.5 au mois d’octobre dernier.

Par l’intermédiaire des mises à jour logicielles, il est donc tout à fait possible de faire grimper la puissance d’une voiture électrique afin d’améliorer ses performances. Et c’est justement ce que vient de faire Porsche sur sa Taycan, même s’il n’a en réalité fait aucune annonce officielle à ce sujet. Car cette évolution a en fait été remarquée tout à fait par hasard.

Ce sont les journalistes du site Car & Driver qui s’en sont aperçus, lors d’un récent test de la version Turbo S coiffant la gamme avec ses 761 chevaux disponibles grâce au mode boost. Pour mémoire, la sportive électrique, que nous avions déjà pu essayer réalise le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 260 km/h. Mais d’après le récent test, la valeur passe désormais à 2,4 secondes.

Mieux encore, la berline rivale de la Tesla Model S Plaid atteint les 145 km/h en 4,7 secondes, contre 4,9 auparavant. Enfin, il fait seulement 14,2 secondes pour arriver à 241 km/h, alors que la voiture en demandait 15,2 jusqu’à présent. Il y a donc bien eu une vraie évolution sur la Taycan, même si celle-ci n’a pas été confirmée par le constructeur qui reste mutique sur le sujet.

Une mise à jour au garage

Mais la puissance de la sportive électrique a-t-elle vraiment été revue à la hausse ? Oui et non. En fait, et comme l’expliquent les journalistes, Porsche a surtout amélioré l’overboost, qui permet d’avoir un gain de puissance sur un très court laps de temps, afin de profiter d’une accélération encore plus fulgurante. Grâce à un tour de passe-passe logiciel, il est possible de modifier les réglages pour proposer un boost plus performant.

Mais attention, car cette mise à jour ne s’effectue pas à distance mais bien en atelier, tandis que Porsche expliquait qu’elle ne proposerait pas l’OTA (over the air) pour les évolutions liées à la sécurité et à la puissance. En 2020, la sportive recevait déjà quelques améliorations, avec l’arrivée de la fonction Plug & Charge ainsi qu’un affichage tête-haute en couleurs, entre autres.

Dommage, car chez Tesla, les mises à jour à distance ont déjà, par le passé, augmenté la puissance du moteur de la voiture… ou aussi la puissance de charge, pour réduire la durée du plein d’électrons !

Mais le constructeur n’est pas le seul à proposer des mises à jour OTA à distance, puisque c’est également le cas depuis peu d’Audi, mais aussi de Hyundai ou encore Volvo. De quoi rendre les voitures électriques encore plus évolutives. Il est également possible d’améliorer l’autonomie ou encore la puissance de charge, comme ce fut par exemple le cas sur le Skoda Enyaq l’an dernier.