La bataille juridique la plus absurde : ARM contre Qualcomm

Pourquoi ARM et Qualcomm se battent devant les tribunaux ? Une histoire de contrat commercial.

Depuis plusieurs années, ARM et Qualcomm s’affrontent devant les tribunaux dans une bataille juridique qui semble ne pas avoir de fin. Pourtant, Qualcomm est le plus gros client d’ARM, et Qualcomm ne serait rien sans ARM. À quelques jours du lancement des Copilot Plus, les premiers PC ARM qui pourraient percés, ARM s’acharne sur Qualcomm. Alors, pourquoi une telle bataille juridique ?

Le rachat de Nuvia par Qualcomm : une source de conflit

Tout a commencé avec le rachat de Nuvia par Qualcomm en 2021. Nuvia souhaitait en fait développer un processeur de serveur, mais Qualcomm a préféré utiliser le contrat pour concevoir des processeurs de bureau et d’ordinateurs portables (ce qui a donné naissance aux Snapdragon X des PC Copilot Plus). Résultat : ARM a vu l’accord de licence avec Nuvia violé et a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux en 2022.

Depuis, le processus s’éternise et la date du procès a été reportée au 16 décembre 2024. Dans cette bataille juridique, ARM fait valoir que Qualcomm a utilisé la propriété intellectuelle de Nuvia en violation du contrat. Par conséquent, ARM a mis fin à la licence architecturale de Nuvia et a exigé que le nouveau propriétaire Qualcomm détruise les cœurs développés et le matériel fonctionnant avec eux. De son côté, Qualcomm a répondu avec une demande reconventionnelle pour violation de licence, arguant qu’ARM n’a pas rempli ses obligations contractuelles.

L’avenir de Windows sur ARM en question

Mais ce conflit ne se limite pas à une simple bataille juridique. En effet, il pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Windows sur ARM. ARM devrait en fait se réjouir des PC Copilot+ de Microsoft, qui s’appuient sur des processeurs ARM.

Mais c’est exactement ce qu’ARM veut éviter. Un porte-parole d’ARM a déclaré à Reuters qu’ils souhaitaient faire respecter l’obligation contractuelle de Qualcomm de détruire le Snapdragon X Elite intégré. Cela sonnerait la fin des Snapdragon X.

Si le tribunal décide que Qualcomm n’est plus autorisé à vendre le Snapdragon X Elite, ce ne serait pas la fin pour Windows sur ARM. D’autres développeurs de CPU sont déjà dans les starting-blocks pour 2025, comme Mediatek, qui travaille sur un système sur puce (SoC) qui devrait arriver sur le marché en 2025. Le contrat d’exclusivité de Qualcomm avec Microsoft expirera alors, et d’autres fabricants pourront alors également faire qualifier leurs SoC pour Windows sur ARM.

Nvidia est également susceptible de s’impliquer dans le développement de SoC pour Windows sur ARM. Avec la série Jetson, la société développe depuis des années ses propres SoC pour les systèmes embarqués, et un SoC Tegra est dans la Switch de Nintendo. Les deux entreprises travailleraient même ensemble sur un nouveau SoC.