Le prix du Realme GT fuite : la puissance du Snapdragon 888 à un tarif « abordable »

Realme a accidentellement publié une annonce pour son prochain flagship killer, le Realme GT. L’occasion de découvrir son prix en configuration 12 + 256 Go qui ferait de lui l’un des smartphones les moins chers équipés d’un Snapdragon 888.

Officialisé en décembre 2020, le Snapdragon 888 de Qualcomm demeure encore à ce jour le processeur mobile le plus puissant du marché. C’est donc en toute logique que les smartphones haut de gamme et premium sortis depuis le début de l’année en ont profité — à l’exception des Samsung Galaxy S21 européens avec l’Exynos 2100.

Exploiter la toute-puissance du Snapdragon 888 a donc un coût. Mais il se pourrait qu’un nouveau smartphone le démocratise encore plus à un prix que l’on pourrait juger de bien plus abordable : le Realme GT, déjà introduit en Chine en février dernier et attendu en Europe dans un avenir proche.

Un prix de 549 euros fuite

Plusieurs informations techniques ont d’ores et déjà été publiées au sujet du Realme GT, qui se pare d’un revêtement en cuir vegan au dos. Surtout, le Snapdragon 888 sera bel et bien de la partie, sans que l’on connaisse pour autant le prix européen de l’appareil mobile. Jusqu’à ce que l’entreprise fasse une petite gaffe sur son site officiel.

Comme l’a remarqué The Verge, une annonce Realme GT a accidentellement été mise en ligne, accompagnée d’un prix en configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Ce tarif s’élèverait alors à 549 euros, ce qui ferait du Realme GT l’un des smartphones les moins chers — si ce n’est le moins cher — équipés d’un Snapdragon 888.

Deux autres modèles en approche

Qualifié de flagship killer, ce terminal cible donc les amoureux des performances et les gamers invétérés pour proposer des cas d’usages notamment orientés vers le gaming à un prix le plus contenu possible. Mieux : il se murmure qu’une configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage soit aussi au programme, ce qui pourrait alors le faire chuter autour des 500 euros.

Dans sa version internationale, le Realme GT devrait aussi profiter d’un modèle axé sur les performances en juin et un autre sur les photos en juillet, d’après un message twitter de Madhav Sheth, PDG des activités indiennes et européennes du fabricant. On pourrait donc s’attendre à encore plus de RAM d’un côté et des nouveaux capteurs de l’autre.