Canal+ arrive dans les voitures Renault : voici les fonctionnalités et les modèles concernés

Renault vient d’annoncer l’intégration en native au sein de ses voitures équipées du système OpenR Link de l’application Canal+. La nouvelle R5 E-Tech pourra en profiter, tout comme le Scénic E-Tech.

On connaissait Netflix dans les voitures, ou encore Twitch et TikTok, voici que Canal+ s’invite désormais aussi à bord.

Le groupe Canal+ et Renault annoncent un partenariat pour intégrer l’application de la chaîne cryptée dans les véhicules connectés équipés de la technologie OpenR Link en France, en Suisse et en Pologne.

Pour ne plus s’ennuyer aux bornes de recharge

À partir du 4 octobre 2024, l’application sera disponible au téléchargement dans ces pays. Elle sera également préinstallée sur les véhicules Renault compatibles, c’est-à-dire globalement tous les modèles électriques de la marque, à commencer par la nouvelle Renault 5 E-Tech, ou encore le Scénic E-Tech. Les nouveaux Captur, Symbioz et Rafale sont aussi concernés.

Cela permettra aux abonnés Canal+ d’accéder à une vaste sélection de contenus, dont plus de 300 films inédits par an, des séries, des documentaires, du sport en direct comme la Premier League anglaise de football ou encore toutes les compétitions européennes, comme la Ligue des Champions. De la Formule 1 et du rugby sont aussi proposés.

Les abonnés pourront profiter de toutes les fonctionnalités de l’application directement depuis leur voiture, y compris le Mode Expert, conçu pour offrir une expérience immersive lors des diffusions sportives. De quoi ne pas s’ennuyer lors de la recharge de l’un des véhicules électriques de la marque.

Un système d’infodivertissement à la pointe

Ce service s’ajoute déjà à ceux proposés par Renault d’une manière plus globale via son système d’infodivertissement. Rappelons que le constructeur a conclu un partenariat avec Google pour le développement de leur système d’exploitation. Renault et Volvo sont les principaux constructeurs à en bénéficier aujourd’hui, mais Honda, Ford, Cadillac ou encore Chevrolet vont aussi peu à peu déléguer la partie infodivertissement à Google.

Se basant sur Android, le système d’infodivertissement Android Automotive est proche de celui d’un smartphone. La page d’accueil est un peu différente des voitures que nous avons l’habitude de prendre en main, avec plusieurs onglets, un portail pour les applications, et même un volet de notifications, pour les mises à jour notamment.

Testé à plusieurs reprises au sein des nouveautés de la marque, ce système d’exploitation est l’un des meilleurs du marché actuellement.

Il y a également un accès au Google Play Store afin d’y télécharger des applications. Le catalogue se garnit régulièrement, avec désormais des applications faites spécialement pour la voiture, comme des jeux pour passer le temps ou encore des applications que nous avons l’habitude de retrouver sur smartphone.

Ainsi, il est possible de télécharger Waze et l’intégrer directement dans son système d’exploitation, sans avoir besoin de connecter son smartphone avec Apple CarPlay et Android Auto. C’est également le cas pour l’application Canal+, à la seule différence qu’elle sera aussi disponible avec le système de base OpenR Link.