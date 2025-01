Cette voiture électrique partie à la retraite reste encore le modèle le plus vendu en France

Si sa carrière s’est officiellement arrêtée en 2024, la Renault Zoé reste la voiture électrique la plus vendue en France de l’Histoire. La citadine a totalisé pas moins de 165 000 immatriculations, mais un autre modèle tricolore pourrait bientôt finir par la détrôner.

Renault Zoé // Source : Jean-Baptiste Passieux

Cela fait un petit bout de temps déjà que la voiture électrique se développe en France, même si ce marché a connu une nette montée en puissance assez récente. Il y a encore quelques années, ce dernier était encore très minoritaire, avec seulement quelques modèles disponibles en France.

Une véritable success-story

Aujourd’hui, le choix est très large et de plus en plus d’automobilistes peuvent en théorie trouver un modèle qui correspond à leur besoin. Ainsi, si les ventes ont chuté en 2024, la part de marché de cette motorisation continue de grandir au fil du temps. Mais quels sont les modèles qui ont rencontré le plus de succès en France depuis les débuts de cette motorisation ? C’est la question à laquelle a voulu répondre Bertrand Moreau, spécialiste de l’automobile électrique.

Ce dernier nous partage via LinkedIn un graphique illustrant les modèles ayant été les plus vendus entre 2009 et 2014, soit durant une période de 16 ans. Et c’est la Renault Zoé qui arrive en tête du classement, avec pas moins de 165 288 exemplaires vendus chez nous depuis son lancement sur le marché en 2012. Un record pour cette citadine électrique, dont la production a officiellement pris fin l’an dernier. D’ailleurs, ce sont tout de même 1 691 unités qui ont été immatriculées en 2024.

Ventes de voitures électriques entre 2009 et 2024 – Crédit : Bertrand Moreau

Mais le pic de ventes a quant à lui été atteint en 2020, avec pas moins de 37 410 exemplaires vendus, et ce alors que la concurrence était déjà rude. Preuve que la star de la marque au losange possédait de sérieux atouts pour rester dans la course sur un marché en pleine mutation. Et nul doute que la Zoé devrait rester encore sur la plus haute marche du podium pendant un bon bout de temps. Car la 2ᵉ place est occupée par la Peugeot e-208, qui culmine actuellement à 99 995 unités.

Pour mémoire, la petite Peugeot a été lancée en 2019. Une petit succès pour celle qui pourrait un jour détrôner son ancienne rivale française, puisque pas moins de 23 602 exemplaires ont été écoulés en 2024, et que le constructeur vient de réduire son prix d’accès afin de rivaliser avec la Renault 5 E-Tech.

L’offensive de Tesla

Mais un autre concurrent compte également bien s’offrir une belle part du gâteau. Il s’agit sans surprise de Tesla, dont la Model Y a été la voiture électrique la plus vendue en France en 2023 et 2024. Cependant, ce n’est pas le SUV qui se retrouve sur la 3ᵉ marche du podium des VE les plus vendus depuis 16 ans. Il s’agit en effet de la Model 3, avec 91 001 unités au total, dont 11 613 en 2024. Elle est suivie par son grand frère, vendu à 79 102 exemplaires depuis son lancement en 2020 – la Model 3 ayant été lancée en 2019.

Mais nul doute que celui-ci va bientôt dépasser la berline, puisque 28 576 immatriculations ont été enregistrées l’an dernier. Un chiffre qui pourrait encore grimper, puisque le lancement de la version restylée serait imminent. Contre toute attente, la Fiat 500 électrique arrive en 5ᵉ place, avec 66 753 exemplaires. Ce qui peut étonner, puisque la citadine subit une forte baisse de sa demande, au point que sa production a été mise sur pause à de nombreuses reprises l’année dernière.

Tesla Model Y

La Dacia Spring cartonne aussi, avec pas moins de 66 339 exemplaires vendus, suivie par la Renault Mégane E-Tech (50 048 unités) et la Renault Twingo E-Tech (43 556 immatriculations). On note également la présence d’une voiture électrique chinoise, puisque la MG4 se place en 10ᵉ position, avec pas moins de 29 721 ventes. De quoi devancer la Peugeot e-2008 ainsi que le Hyundai Kona Electric. Nul doute que ce classement devrait évoluer avec l’arrivée de modèles tels que la Renault 5 E-Tech et la Citroën ë-C3, qui cartonnent et qui devraient contribuer à relancer les ventes de voitures électriques en France en 2025.