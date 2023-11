Pour le Black Friday, Roborock fait le grand ménage dans les prix de ses aspirateurs

Black Friday oblige, Roborock baisse le prix de ses meilleurs aspirateurs robots. L'occasion de profiter de très belles réductions qui frôlent les 400 euros pendant encore quelques jours seulement.

Si vous hésitez encore à investir dans un aspirateur robot, le Black Friday est le meilleur moment de l’année pour se lancer. Il faut dire que ces concentrés de technologie peuvent séduire. Autonomes, intelligents et surtout hyper puissants, aucun d’entre eux ne laisse une seule chance à la poussière sur le sol. C’est encore plus vrai si vous investissez dans un produit Roborock qui fait partie des leaders de ce marché depuis quelques années maintenant. Jusqu’au 27 novembre, le constructeur propose les réductions suivantes :

Roborock Q Revo : la puissance de Roborock dans un prix contenu

Si vous cherchez un aspirateur robot hyper complet et abordable, le Roborock Q Revo est certainement le choix le plus éclairé. Celui-ci propose l’essentiel, sans réellement faire de compromis.

Sa puissance d’aspiration de 5500 Pa permet d’éliminer toutes les poussières même les plus petites. L’idéal lorsque l’on a un animal à poil long à la maison. Pour compléter le dispositif, le Q Revo, comme l’ensemble des aspirateurs Roborock, profite d’une très efficace brosse en caoutchouc, qui piège au mieux les saletés sur son passage.

Une fois le sol dépoussiéré, les deux serpillières du Q Revo prennent le relai avec une vitesse de rotation de 200 tours par minute. Et si certaines pièces de votre maison accueillent un tapis douillet ou de la moquette, le Roborock Q Revo est capable de soulever ses deux serpillières pour les éviter.

Une fois le ménage terminé, l’aspirateur robot revient à sa station de charge et de vidange. Le bac à poussière est alors vidé, les serpillières nettoyées à l’eau chauffée à 45 degrés afin d’éliminer les odeurs.

Pour vous assurer enfin que l’objet a rempli toutes ses missions, l’application Roborock permet de vérifier en temps réel le parcours du robot et les potentiels obstacles rencontrés sur sa route.

En ce moment, le Roborock Q Revo profite de 200 euros de réduction et voit son prix baisser à 649 euros.

Le Roborock S8 Pro Ultra perd presque 400 euros pendant le Black Friday

Meilleur parmi les meilleurs, le Roborock S8 Pro Ultra regroupe tout ce que le constructeur fait de mieux en termes d’aspirateur laveur de sol.

Grâce à sa station polyvalente, le Roborock S8 Pro est capable de vider automatiquement son bac à poussière dans un réservoir de 2,5 L puis de remplir son bac à eau pour couvrir une surface de 300 m². Mieux, dans le même temps, la station du Roborock S8 Pro Ultra lave et sèche les serpillières sales. Une fois l’intégralité du processus terminé, votre robot est comme neuf et prêt à repartir à l’assaut de la saleté.

Pour éliminer l’ensemble des particules de poussière, le Roborock S8 Pro Ultra dispose d’ailleurs d’une arme de poids : une double brosse en caoutchouc couplée à une puissance d’aspiration de 6000 Pa. Bien plus efficace qu’une traditionnelle brosse en nylon, la double brosse en caoutchouc permet de rabattre les poils d’animaux avec plus de précision et la puissance d’aspiration emprisonne efficacement toute saleté qui aurait l’arrogance de lui résister.

Une fois l’aspiration effectuée, la serpillière prend le relais. Avec son système VibraRise 2.0, le nettoyage s’effectue à 300 impacts par minutes pour une pression de 6 Nm. La tache de café de la veille sur le carrelage n’a qu’à bien se tenir.

Pour n’oublier aucun recoin de votre logement, le Roborock S8 Pro Ultra est équipé d’un capteur LiDAR et d’un système d’évitement d’obstacle Reactive 3D. L’ensemble des deux lui procure une cartographie précise pour un passage optimal, sans collision impromptue. L’application compagnon (pour iOS et Android) permet d’ailleurs bien d’autres réglages pour, par exemple, définir un itinéraire à suivre ou des zones interdites.

En ce moment le Roborock S8 Pro Ultra perd presque 400 euros et est disponible à 1 111 euros.

Le Roborock S8 profite d’un prix aussi compact que son gabarit

Si le Roborock S8 Pro Ultra est pensé pour fonctionner en autonomie quasi complète, il est également conçu pour couvrir de grandes surfaces. Si vous cherchez un produit tout aussi performant, mais un peu plus compact, le Roborock S8 classique est fait pour vous. Il propose les mêmes prestations que le modèle Pro Ultra à quelques petites exceptions près.

Il ne s’encombre pas de l’imposante station de vidange de son grand frère, mais compense par des réservoirs à eau et poussière légèrement plus imposants (50 mL de plus pour le bac à poussière et 100 mL supplémentaires pour le réservoir d’eau). Enfin, le Roborock S8 ne possède pas de système de reconnaissance des sols lui permettant de soulever sa serpillière en cas de contact avec un tapis ou de la moquette. Néanmoins, vous pouvez délimiter ces zones depuis l’application mobile.

Pour le Black Friday, le petit frère du Roborock S8 Pro Ultra, le S8, profite quant à lui de 220 euros de réduction et passe ainsi à 479 euros.

Le Roborock S7 Max Ultra passe sous la barre des 830 euros pour le Black Friday

Vous avez un coup de cœur pour la polyvalence du Roborock S8 Pro Ultra, mais votre budget ne vous le permet pas ? Vous pouvez opter alors pour son prédécesseur, le Roborock S7 Max Ultra. Ces deux modèles arborent des fiches techniques relativement proches.

On retrouve par exemple la station de vidange avec les mêmes fonctionnalités de lavage et séchage de la serpillière, et le vidage de la poussière dans un bac dédié. Côté lavage, la serpillière dispose de la même puissance que celle du modèle S8 Pro Ultra avec une pression au sol de 6 Nm et une vitesse de 300 frappes par minutes pour désincruster les sols.

Les différences, enfin, restent minimes entre les deux modèles et se jouent sur des détails. Le bac d’eau propre du Roborock S7 Max Ultra fait 50 mL de moins que celui de son grand frère et la puissance d’aspiration est inférieure de 500 Pa. Le S7 Max Ultra ne possède enfin qu’une seule brosse à poussière au lieu de deux et ne bénéficie pas du système de levage automatique de la serpillière si elle rencontre un tapis ou de la moquette. De petits sacrifices qui permettent de profiter d’un appareil toujours très haut de gamme à un prix intéressant.

Jusqu’au 27 novembre, le Roborock S7 Max Ultra est proposé avec une réduction de 370 euros et passe ainsi à 829 euros chez Amazon.

Et si vous craquiez pour un aspirateur laveur balai ?

Vous ne faites confiance qu’à vous-même pour le nettoyage des sols ? Roborock comprend également un aspirateur laveur balai dans son catalogue. Le Dyad Pro allie une puissance d’aspiration de 17 000 Pa avec un système de rouleaux nettoyants capables d’absorber la saleté sur 300 m². Un deux-en-un très efficace, notamment si vous désirez profiter d’un sol le plus propre possible en un temps record.

En ce moment, le Dyad Pro profite de 110 euros de promotion et passe ainsi à 339 euros seulement jusqu’au 27 novembre.