Android 12L arrive sur les pliants et les tablettes de Samsung avec la mise à jour de One UI

La beta d'Android 13 se déploie sur quelques smartphones Galaxy, mais il semblerait que Samsung se mette à Android 12L pour la prochaine mise à jour de son interface One UI pour ses pliants et ses tablettes.

Annoncée en octobre dernier, Android 12L est une version d’Android 12 pensée pour les grands écrans, comme les tablettes tactiles ou les smartphones pliables. Si les premières betas sont disponibles depuis décembre 2021, la version officielle est sortie il y a quelques mois et les Pixel ne sont plus les seuls smartphones compatibles. Selon les informations de SammyFans, Android 12L ferait son apparition bientôt dans la prochaine version de One UI.

Android 12L repéré dans la prochaine mise à jour de One UI

C’est le journal des modifications de mise à jour de l’application One Hand Operation+ de Samsung qui confirmerait qu’Android 12L arriverait dans la prochaine mise à jour de One UI. Il s’agit d’un module de Good Lock, l’application de personnalisation de Samsung qui modifie l’interface des smartphones Galaxy. Cette mise à jour vers la version 5.3.31 « apporte la prise en charge de One UI 4.1.1 basée sur Android 12L ».

SammyFans rappelle que « Samsung se prépare à publier One UI 4.1.1 pour les appareils Galaxy ». Une mise à jour de l’interface qui sera présentée « aux côtés du lancement du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4 dans les prochains mois ».

Ce qu’Android 12L va changer pour les pliants et tablettes de Samsung

Actuellement, One UI est en version 4.1 et passera en 4.1.1, ce qui ne devrait pas changer grand-chose. Mais on peut imaginer des changements pour les pliants et tablettes de Samsung, puisqu’Android 12L serait supporté.

Il y a tout d’abord la division du menu des paramètres rapides et des notifications, qui vont se retrouver côte à côte en deux colonnes quand aujourd’hui ils sont l’un sur l’autre. L’interface sera davantage responsive, c’est-à-dire qu’elle s’adaptera mieux à tous les types d’écrans. Enfin, le mode multitâche sera amélioré avec une interface de barre des tâches pour passer facilement d’une application à une autre. À noter que cela existe déjà sur Android 12, mais que Samsung n’y a pas recours et adopte une autre approche avec son Galaxy Z Fold 3.

Cette mise à jour vers Android 12L arrive en fait à temps pour le lancement des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, attendus mi-août. Bien qu’Android 13 soit en cours de développement, la version définitive ne devrait sortir qu’au cours de l’été, avec une mise à jour de l’interface de Samsung vers One UI 5. Samsung choisirait donc de sortir ses nouveaux pliants sous Android 12L. Du côté des tablettes, on sait déjà que la Galaxy Tab S8 passera à cette version adaptée d’Android.

