Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro : voici les couleurs des futures montres connectées de Samsung

Les fuites concernant les prochaines Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro de Samsung s'enchaînent, bien que rien ne soit encore garanti. Une nouvelle fuite révèle les coloris des futures montres connectées de la marque.

Si l’on attend les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, la prochaine génération de montres connectées de Samsung cet été, au détour du mois d’août, plusieurs fuites nous en apprennent de plus en plus. D’ailleurs, l’application Samsung Health avait par erreur confirmé les deux montres.

Cette fois-ci, ce sont les coloris des deux modèles, Watch 5 et Watch 5 Pro, qui auraient été révélés par le leaker Evan Blass, connu sous le nom de @evleaks sur Twitter et généralement fiable.

Samsung abandonnerait le modèle Classic

Evan Blass a publié sur Twitter une image qui semble représenter une base de données, qui permet de connaître les différentes versions de la Watch 5 qui sortirait. Au programme, un modèle Galaxy Watch 5 et un modèle Galaxy Watch 5 Pro. Samsung abandonnerait donc sa version Classic que l’on trouvait avec la Galaxy Watch 4 Classic l’année dernière. Cela vient renforcer les rumeurs sur le remplacement du modèle Classic par la version Pro d’il y a quelques mois.

Thought you guys might find this interesting. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo — Ev (@evleaks) June 16, 2022

La Watch 5 serait disponible en deux tailles, à savoir une version « Small » et une version « Large », alors que la formule Pro n’aurait qu’une seule taille, « Large ».

Les coloris des prochaines Galaxy Watch 5

Ce qui est a priori une base de données renseigne également les coloris que l’on devrait trouver sur la prochaine génération de wearables de Samsung. La version Pro de la Watch 5 serait disponible en « Black Titanium » et en « Gray Titanium », soit en noir ou en gris. Cela vient appuyer d’autres rumeurs selon lesquelles on aurait du verre saphir pour le cadran et du titane pour le boîtier sur ce modèle Pro.

Quant à la Galaxy Watch 5, elle serait vendue en « Sapphire » pour le modèle plus grand et en « Pink Gold » pour le modèle plus petit, des couleurs exclusives à leur taille. Deux autres couleurs seraient disponibles sur les deux versions, à savoir « Silver » et « Graphite ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.