La puissance des Galaxy S24 s’annonce déjà impressionnante

Samsung devrait poursuivre sa collaboration avec Qualcomm pour ses prochains Galaxy S24. Des smartphones qui devraient être équipés du Snapdragon 8 Gen 3 : selon une nouvelle rumeur, ses performances graphiques seraient bien meilleures.

Si l’on donne la couronne des smartphones les plus puissants au dernier iPhone depuis des années, cette époque est peut-être révolue. Après des Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra très puissants, les Galaxy S24 s’annoncent encore meilleurs. Leur puce fait déjà parler d’elle avec une belle amélioration des performances GPU, si l’on en croit cette rumeur.

Un Snapdragon 8 Gen 3 qui battrait la prochaine A17

C’est le leaker chinois Digital Chat Station qui écrit sur le réseau social Weibo que la prochaine puce phare pour les smartphones Android serait dotée d’un GPU 50 % plus rapide que la version précédente. Entre les lignes, c’est sûr pour SamMobile : il s’agit du Snapdragon 8 Gen 3 conçu par Qualcomm.

Ce dernier l’a d’ailleurs évoqué à plusieurs reprises lors du MWC 2023. La puce pourrait même sortir plus tôt que prévu cette année, ce qui sous-entend de premiers modèles qui arriveraient plus tôt. Cette puce pourrait même être gravée en 3 nm et être fabriquée par TSMC, afin d’offrir plus de performances et un meilleur rendement énergétique.

Le média anglophone dédié à Samsung précise que le GPU de la puce serait l’Adreno 750 en toute logique, la version précédente étant l’Adreno 740, qui était plus rapide que la puce A16 Bionic d’Apple. Un GPU qui pourrait être plus puissant que la puce A17.

Des Samsung Galaxy S24 encore plus performants

Cette année, les Galaxy S23 ont été accueillis positivement par la critique grâce à l’abandon total des puces Exynos au profit de celles de Qualcomm. Plus de puissance et surtout moins de chauffe : pas de doute, elles sont meilleures. Il semblerait que Samsung veuille poursuivre sur cette voie, pour quelques années seulement.

Tout porte à croire donc que les futurs Galaxy S devraient être équipés du Snapdragon 8 Gen 3, ce qui veut potentiellement dire 50 % de performances GPU en plus, si la rumeur lancée par Digital Chat Station est vraie. De plus, SamMobile écrit que « les modèles Galaxy S24 pourraient être équipés d’une version « For Galaxy » encore plus rapide du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui pourrait avoir de meilleures capacités de traitement graphique ». Une différence suffisamment significative pour mettre ce smartphone loin devant l’iPhone 15. Mais tout cela, ce n’est qu’au niveau du GPU : pour le CPU, le prochain SoC haut de gamme pour les modèles Android pourrait être moins performant que l’A17 d’Apple.

Pour le moment, difficile d’en savoir davantage sur cette future puce, il faudra attendre la fin de l’année pour découvrir ce que nous réserve Qualcomm avec de premiers modèles haut de gamme sur le marché. Pour les prochains Galaxy S, ils sont attendus pour février 2024.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.