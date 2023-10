Samsung Galaxy S24 : les coloris changeraient presque tous

Attendu pour janvier 2024 les Samsung Galaxy S24 pourraient voir les coloris changer par rapport à leurs prédécesseurs, les Galaxy S23. Les plus classiques comme le noir et le gris resteraient au programme.

En janvier 2024, on pourrait voir arriver les nouveaux smartphones Galaxy S, les modèles les plus haut de gamme de Samsung, les Galaxy S24. Leurs coloris changeraient pour ces modèles, par rapport aux excellents Galaxy S23.

De l’orange et du jaune : des Galaxy S24 aux couleurs plus vives ?

C’est l’expert en écrans Ross Young qui avance l’information des coloris des Galaxy S24 dans une publication sur X. Selon lui, les coloris disponibles pour les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra seraient le noir, le gris, le violet et le jaune. Il s’agit des coloris que l’on retrouverait en boutique et chez les revendeurs.

Il annonce également qu’il y aurait certains coloris réservés exclusivement à la boutique en ligne de Samsung, comme c’est le cas d’habitude. Ce seraient les coloris orange, bleu clair et vert clair. Sur les Galaxy S23, on trouve aujourd’hui deux coloris exclusifs : le gris et le vert clair. Le gris passerait en coloris disponible partout, et l’on verrait arriver l’orange et le bleu clair en coloris exclusif. Ce ne sont que des couleurs, on ne connaît pas encore les teintes desdits coloris : seront-ils vifs ou plutôt pastels ?

Ce qu’on sait des Samsung Galaxy S24

On ne connaît pas encore les prix des futurs smartphones phares de Samsung, mais on commence à avoir une idée de leur date de présentation. Selon l’informateur Ice Universe, il faudrait s’attendre à une conférence le 18 janvier, soit plus de deux semaines avant les Galaxy S23 cette année.

Le design de ces smartphones ne devrait pas trop changer par rapport aux modèles actuels, si ce n’est qu’ils seraient plus plats. L’écran LTPO ne serait plus réservé au modèle Ultra, de quoi descendre le taux de rafraîchissement à 1 Hz. Mais le modèle Ultra aurait droit à un changement de taille : un capteur principal de 200 Mpx. Enfin, on peut mentionner le potentiel retour des puces Exynos, en tout cas pour les modèles S24 et S24 Plus.