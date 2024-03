Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 et Ring : Samsung prévoirait une annonce tout près de chez nous

Samsung prévoirait de profiter à fond des Jeux olympiques de 2024, dont il est partenaire, en annonçant ses Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Ring dans la principale ville hôte, Paris.

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 devraient être annoncés juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Samsung voudrait en effet éviter de voir son événement Unpacked se noyer dans le tumulte de la compétition sportive. Cependant, la marque voudrait aussi profiter de l’aura des JO — dont elle est un sponsor officiel — pour mettre en avant ses smartphones pliables.

Ainsi, le lancement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 pourrait avoir lieu à Paris justement. Ce sont des sources du média The Bell en Corée du Sud qui avancent cette information. Celle-ci doit être prise avec des pincettes évidemment, mais elle est tout à fait plausible.

Profiter des JO de Paris

Il serait en effet assez logique pour Samsung de tenter un joli coup marketing en associant autant que possible le nom des Galaxy Z Fold 6 et des Galaxy Z Flip 6 à celui des JO. Rappelons qu’il s’agit d’un des événements sportifs les plus populaires au monde. D’ailleurs, pour mettre le sport et la santé à l’honneur justement, il s’agirait d’une belle occasion pour présenter la Galaxy Ring.

On a déjà pu voir cette Galaxy Ring au MWC de Barcelone et on sait déjà que la future bague connectée de Samsung verra officiellement le jour au second semestre de 2024. Jusque-là, les planètes semblent s’aligner.

En outre, il s’agirait d’un événement marquant pour l’Europe, cela fait quelque temps que le continent n’avait pas été le théâtre d’une grande annonce de Samsung. Ces dernières années, ce dernier a plutôt préféré organiser ses événements aux États-Unis ou en Corée du Sud (pour le lancement des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5).

De plus en plus d’informations

Enfin, sachez que les informations autour des futurs smartphones pliants du géant coréen se multiplient.

On connait déjà le design du Galaxy Z Fold 6, mais aussi le look du Galaxy Z Flip 6. Par ailleurs, un mystérieux modèle Ultra pour le Fold fait jaser, mais on attend d’en savoir plus.

À l’inverse, il se murmure aussi qu’un Galaxy Z Fold 6 moins cher serait dans les tuyaux. Les prochains mois promettent d’être intéressants.