Cette application des TV Samsung va se retrouver sur les smartphones Galaxy

Les smartphones Galaxy de Samsung vont voir arriver une application qui n'existe que sur les téléviseurs connectés de la marque : le Gaming Hub, ou plus précisément les services de « cloud gaming » qui s'y trouvent. De quoi retrouver les accÚs aux services de « cloud gaming » rapidement.

Le Samsung Gaming Hub est bien connu des utilisateurs de tĂ©lĂ©viseurs connectĂ©s Samsung : c’est lui qui permet d’accĂ©der aux services de cloud gaming depuis l’appareil. GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, tout y est : l’idĂ©e Ă©tant de rĂ©unir tous ses jeux vidĂ©o au mĂȘme endroit. Une application qui va intĂ©grer cette fonctionnalitĂ© sur les smartphones Samsung.

Le Gaming Hub entiÚrement revu sur les téléphones Samsung

C’est 9to5Google qui relaie l’information. Samsung a annoncĂ© l’arrivĂ©e prochaine de son Gaming Hub sur ses smartphones, lors de la Game Developers Conference. L’idĂ©e de cette application, c’est de rĂ©unir tous les services de cloud gaming du marchĂ© (ou presque) au mĂȘme endroit. L’application rĂ©unit dĂ©jĂ les jeux vidĂ©o qui sont installĂ©s sur le tĂ©lĂ©phone en question. Elle permet aussi de rĂ©cupĂ©rer parfois des rĂ©compenses gratuitement dans certains jeux.

Le Gaming Hub va aussi voir arriver la fonction « Instant Plays », permettant de lancer des jeux sans mĂȘme avoir besoin de les tĂ©lĂ©charger. Pour l’instant, un certain nombre de jeux sont testĂ©s en version bĂȘtas : le catalogue de dĂ©part pourrait ĂȘtre plutĂŽt limitĂ©.

Sur les téléviseurs, le Samsung Gaming Hub permet aussi de lancer YouTube, Twitch ou encore Spotify : on peut augurer que ce sera aussi le cas sur les smartphones Galaxy. On ne sait pas encore quels modÚles verront arriver cette nouvelle version du Samsung Gaming Hub : la marque pourrait trÚs bien restreindre cela à quelques modÚles, notamment les plus haut de gamme.

Aucune date de lancement n’a Ă©tĂ© donnĂ©e par ailleurs. Samsung semble vouloir accĂ©lĂ©rer sur son Gaming Hub : au CES 2024 Ă Las Vegas, l’entreprise avait dĂ©voilĂ© un nouvel accessoire pour ses tĂ©lĂ©viseurs : une manette de jeu. Pour le moment, son lancement n’est prĂ©vu qu’aux États-Unis.