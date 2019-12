Un écran en verre pour le Samsung Galaxy Fold 2 ? L’idée est alléchante

Selon le leaker Ice Universe, le prochain smartphone pliable de Samsung profiterait d'un écran en verre souple ultra fin. Si l'on a déjà vu des mentions de cette technologie, on ignore cependant si elle sera intégrée directement dans le futur smartphone du géant coréen.

L’un des principaux reproches faits actuellement aux smartphones pliables, qu’il s’agisse du Samsung Galaxy Fold, du Huawei Mate X ou, dans une moindre mesure, du Motorola Razr, est l’écran souple en plastique. En effet, celui-ci peut avoir des plis et autres gondolements visibles sous certaines lumières. Un aspect qui vient trancher avec le segment tarifaire résolument haut de gamme de ces appareils.

Pour y remédier, on évoque depuis quelque temps une nouvelle technologie d’écran en verre souple baptisée « verre ultra fin ». Si l’on a déjà vu passer des mentions de cette technologie notamment au sein de brevets déposés par Samsung, elle pourrait arriver plus tôt que prévu. Le leaker Ice Universe a en effet émis l’hypothèse que le prochain smartphone pliable de Samsung, celui qui se repliera comme un téléphone à clapet, profitera de ce nouveau matériau : « on peut affirmer que le Galaxy Fold 2 qui a fuité récemment utilisera un verre ultra fin pour la toute première fois, remplaçant les matériaux en plastique. L’écran a l’air plus plat avec moins de gondolements. En fait, c’est le matériau qui semble le plus adapté pour les smartphones pliables ».

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019