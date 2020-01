Samsung Galaxy S20 : voici à quoi ressembleront les trois modèles en main

De nouvelles maquettes des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra permettent de découvrir la taille, les boutons et les différentes prises des smartphones. La prise jack devrait ainsi disparaître, tout comme le bouton Bixby.

C’est dans un peu plus de deux semaines que Samsung présentera officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Des smartphones dont les caractéristiques, le design et même le prix ou la date de sortie ont déjà été publiés avant l’heure. Cette fois, c’est au tour de nouvelles maquettes des smartphones de faire l’objet d’une fuite.

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra (Galaxy S11) : date de...

En effet, le site Mobile Fun, qui propose des accessoires et des coques de smartphones, a eu accès à des maquettes des trois smartphones grâce à des usines chinoises. Ce type de maquettes est généralement utilisé par les fabricants de coques et d’étuis de smartphones afin de concevoir des produits les plus précis possible pour le smartphone final. Elles se veulent donc plus détaillées que ce qu’on a déjà pu voir récemment avec d’autres mock-ups. Il y a donc de bonnes chances pour que les dimensions, le design et l’emplacement des prises, des boutons ou du module photo soient particulièrement fidèles.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Des formats similaires aux Galaxy S10 et S10+

Mobile Fun s’est amusé à comparer les trois maquettes entre elles, pour constater bien évidemment que le Galaxy S20 Ultra est bien plus massif avec son écran de 6,9 pouces de diagonale, contre 6,7 pour le Galaxy S20 Plus, et 6,3 pour le Galaxy S20. Néanmoins, la vidéo ne s’arrête pas là, puisqu’elle compare également les formats des Galaxy S20 et S20+ à leurs prédécesseurs, les Galaxy S10 et S10 Plus. « Ils correspondent aux Galaxy S10 et S10+ en hauteur et en largeur quasiment parfaitement », indique ainsi Mobile Fun. Le site revient également sur le module photo arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra avec ses cinq appareils photo. Celui-ci devrait ainsi reprendre un format proche de celui du Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Concernant les boutons, Mobile Fun note que les smartphones disposent de touches de mise en veille et de volume sur la tranche droite, mais pas de bouton Bixby. Aucun des trois smartphones ne devrait cependant intégrer de prise jack, contrairement aux Galaxy S10 de l’an dernier.

Les trois smartphones seront annoncés le 11 février prochain à l’occasion d’une conférence organisée par Samsung à San Francisco. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet sur les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.