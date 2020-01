Samsung Galaxy S20 : le site de réservation révèle la date de sortie pour les précommandes

La page de réservation du Samsung Galaxy S20 a affiché une date de livraison pour les précommandes.

Le lancement du Galaxy S20 est sans doute l’un des événements les plus attendus de ce début d’année. On sait que Samsung va dévoiler son nouveau fleuron le 11 février lors de la conférence Samsung Unpacked.

Concernant la date de sortie toutefois, plusieurs sources s’affrontaient jusque-là. C’est désormais Samsung lui-même qui semble avoir tranché.

Livraison prévue le 6 mars

Comme l’a repéré le site Android Police, le site américain de Samsung permettant de réserver « le prochain Galaxy », promet désormais une date de livraison.

Sur cette capture d’écran réalisée par le site, on peut en effet lire « livraison avant le 6 mars sous réserve de stock disponible ». Cette page a été modifiée pour retirer la date en question, mais elle correspond au premier vendredi du mois de mars mentionné par Max Weinbach.

On ne sait pas pourquoi la mention a été supprimée du site. Il est possible que le nombre de réservations ait atteint la limite des stocks disponibles pour le 6 mars, ou que cet affichage fût le résultat d’une erreur en interne.

L’hypothèse de l’erreur est d’autant plus plausible qu’il s’agit d’une page de réservation et non de précommande. L’objectif de la page est en principe de seulement récolter des adresses mail pour envoyer les annonces le jour J.

Date de livraison et date de sortie

Quoiqu’il en soit, cette date du 6 mars évoqué plusieurs fois est plus que plausible pour les premières livraisons du Samsung Galaxy S20. Toutefois, elle ne se traduit pas forcément par une date de sortie de l’appareil.

En effet, d’après nos sources, le Galaxy S20 doit sortir une semaine plus tard en France, soit le 13 mars. On peut imaginer deux hypothèses : soit le lancement aux États-Unis se fera une semaine en avance, mais ce serait étonnant, car les sorties de smartphones Galaxy se font en général à l’échelle internationale.

Soit, les précommandes sur la boutique Samsung seront honorées une semaine avant la sortie du smartphone. Il s’agirait en quelque sorte d’un remerciement de la part du fabricant pour ses plus fidèles fans.

Il reste donc tout à fait probable que la date de lancement du Samsung Galaxy S20 soit programmée au 13 mars.