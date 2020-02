Samsung Galaxy S20 vs Apple iPhone 11 : quel est le meilleur à moins de 1000 euros ?

Le match entre Samsung et Apple se jouera cette année entre l'iPhone 11 et le Galaxy S20. Samsung lance son smartphone à 100 euros de plus que son rival, mais peut se targuer de ne pas proposer un modèle « lite ».

Cette année, Samsung a décidé de ne pas proposer un modèle « lite » comme le Galaxy S10e, et son fleuron le moins cher cette année est donc le Galaxy S20. Il va faire face à l’iPhone 11 d’Apple, là aussi le plus accessible des derniers iPhone.

Fiche technique

Modèle Apple iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy S20 Ultra Version de l'OS iOS 13 Android 10 Q Interface constructeur N/C Samsung One UI Taille d'écran 6.5 pouces 6.9 pouces Définition 2688 x 1242 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 458 ppp 511 ppp Technologie OLED Super AMOLED SoC A13 Bionic Exynos 990 Puce Graphique (GPU) Apple GPU Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 4 Go 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 64 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo N/C 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM N/C Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Non Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) N/C USB Type-C Batterie 3969 mAh 5000 mAh Dimensions 77.8 x 158 x 8.1mm 76 x 166.9 x 8.8mm Poids 226 grammes 220 grammes Couleurs Noir, Argent, Or, Vert Noir, Gris Prix 1249€ 1359€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design

Le design est l’une des différences principale entre le Galaxy S20 et l’iPhone 11. Le Galaxy S20 reprend l’écran borderless percé du Galaxy Note 10, avec quelques ajustements soulignés par Omar dans sa prise en main. L’arrière du téléphone a été revu pour intégrer un nouveau module photo rectangulaire. Enfin on peut noter la disparition de la prise jack, ce qui fait perdre un avantage de Samsung face à Apple.

Avec son écran de 6,2 pouces très allongé, le Galaxy S20 est un peu plus long que l’iPhone 11 de 1 mm environ. Les bordures assez grossières autour de l’écran de l’iPhone 11 font que le smartphone est plus encombrant en main avec 75,7 mm de largeur contre 68 mm « seulement » pour le Galaxy S20. Enfin, le smartphone de Samsung est plus fin (de 0,4 mm) et plus léger que l’iPhone d’Apple (de 30 grammes).

Écran

Comme l’iPhone XR en son temps, l’iPhone 11 s’est fait remarquer pour l’intégration d’un simple écran LCD IPS avec une résolution de 325 pixels par pouce un peu faible pour ce prix. À l’usage, il s’agit d’un excellent écran parfaitement calibré. Face à la comparaison avec Samsung, l’écran de l’iPhone 11 ne tient cependant pas la route.

Le Galaxy S20 intègre en effet une dalle AMOLED de 3200 x 1400 pixels (563 ppp !) avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et une certification HDR 10+. Avec son smartphone, Samsung devrait tout simplement proposer l’un des meilleurs écrans du marché.

Logiciel

Le Samsung Galaxy S20 bénéficie évidemment de la dernière version d’Android en date, Android 10 avec l’interface maison OneUI 2.0. Ici, on ne va pas se le cacher, choisir entre iOS et Android est avant tout une affaire de goût tant aujourd’hui les deux systèmes proposent une expérience utilisateur réussie.

On doit toutefois mentionner le long suivi logiciel proposé par Apple sur ses iPhone en matière de mise à jour système. Samsung propose aussi un suivi sérieux de ses appareils dans la durée, mais en particulier en ce qui concerne les mises à jour de sécurité, et non les mises à jour de fonctionnalités.

Performances

Apple a habituellement les puces les plus performantes du marché dans ses iPhone, et l’Apple A13 de l’iPhone 11 ne fait pas exception. L’Exynos 990 du Samsung Galaxy S20 ne devrait pas être en mesure de reprendre l’avantage sur les performances brutes, mais intègre plus de technologies dans la puce centrale du smartphone.

En particulier, l’Exynos 990 permet à Samsung de proposer une version 5G du Galaxy S20. C’est aussi ce SoC qui permet de mieux gérer l’appareil photo très ambitieux du Galaxy S20 et le rafraichissement à 120 Hz de l’écran. Samsung se montre une nouvelle fois généreux sur la RAM avec 8 Go pour la version 4G et 12 Go pour la version 5G, ce qui devrait permettre d’éviter tout problème.

Appareil Photo

Le Samsung Galaxy S20 intègre un nouveau module photo avec 3 appareils photo :

Appareil grand-angle de 12 mégapixels, f/1,8

Appareil ultra grand-angle de 12 mégapixels, f/2,2,

Appareil de 64 mégapixels, f/2,0 utilisé pour le zoom

Sans test, on ne peut évidemment pas conclure sur la qualité des photos, mais on peut tout de même commenter que Samsung propose ici la même variété de capteurs qu’Apple réserve à ses modèles Pro. Autrement dit, l’iPhone 11 et son module à deux capteurs se retrouve défavorisé dans ce match.

Pour aller plus loin

Le zoom des Galaxy S20

Si l’on met de côté les appareils grand-angle et ultra grand-angle communs aux deux smartphones, c’est par le capteur de 64 mégapixels que Samsung se distingue avec son Galaxy S20 face à l’iPhone 11. Ce capteur supplémentaire permet surtout de filmer en 8K, zoomer jusqu’à x3 sans perte en x30 en numérique et prendre des photos plus détaillées. Il se veut un remplaçant en quelque sorte du téléobjectif, en tout cas en ce qui concerne les zooms.

Batterie

Le Samsung Galaxy S20 intègre une batterie volumineuse de 4000 mAh. Elle devrait permettre de tenir l’augmentation de consommation attendue notamment par l’intégration de l’écran 120 Hz. La question reste : est-ce que l’autonomie totale du smartphone sera au niveau de sa concurrence.

En particulier face l’iPhone 11, qui est l’un des smartphones les plus autonomes du marché malgré sa petite batterie, sur le papier, de 3110 mAh. Il doit cela aux excellentes optimisations réalisées par Apple sur cette nouvelle génération d’iPhone.

Là où l’iPhone 11 n’est pas un champion du tout, c’est concernant son chargeur de 5W fourni. C’est tout simplement une honte en 2020, et largement deçà du chargeur 25W du Galaxy S20 qui chargera très rapidement la batterie. Plus concrètement, il faut plus de 3 heures pour recharger complètement l’iPhone 11. Une honte vous dit-on.

Prix

Le Samsung Galaxy S20 sort le 13 mars à partir de 909 euros pour la version 4G, et 1009 euros pour la version 5G.

C’est un prix bien supérieur à l’iPhone 11 qui est proposé à 809 euros par Apple. Il faut toutefois relever que le Galaxy S20 intègre une capacité de stockage de 128 Go, contre 64 Go pour l’iPhone 11. Si l’on prend la version 128 Go de l’iPhone 11, on arrive à un prix de 859 euros, soit toujours 50 euros de moins que le Galaxy S20.

Conclusion

Le Samsung Galaxy S20 a beau être factuellement le moins ambitieux de la famille de fleurons de Samsung, il est tout de même plus cher que l’iPhone 11 d’Apple. Cependant cette différence de prix peut se justifier par l’intégration, sur le papier, d’un meilleur module photo, d’un design plus travaillé et d’une puce plus récente et moderne, même si probablement moins performante.

Surtout, le Galaxy S20 devrait proposer l’un des meilleurs écrans de smartphone cette année, si l’on en croit les caractéristiques présentées et le savoir-faire de la marque dans ce domaine. Ça tombe bien, c’est l’un des points qui déçoit en général quand on parle de l’iPhone 11, même si son écran LCD est très bien calibré.

Dans les deux cas, nous avons un excellent smartphone, mais l’iPhone 11 est avant tout une déclinaison « lite » des deux autres iPhone 11 Pro, alors que le Galaxy S20 fait entièrement partie de la famille S20, avec des différences bien moins importantes avec son modèle immédiatement supérieur, le Galaxy S20+. Cette stratégie pourrait s’avérer payante pour Samsung.

