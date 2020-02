Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A71 : lequel est le meilleur smartphone ?

Le nouveau milieu de gamme de Samsung comprend les très bons Galaxy A51 et Galaxy A71. Mais les deux smartphones sont vendus à 100 euros d'écart. Est-ce que la différence est suffisante ? Comparons les deux modèles pour cerner leurs qualités et leurs faiblesses.

Après une remise à plat de toutes ses gammes en 2019, Samsung itère en 2020 et améliore ses smartphones par petites touches. En début d’année, le constructeur sud-coréen a donc lancé les Galaxy A51 et Galaxy A71 officialisés en décembre. Les deux smartphones sont plutôt proches l’un de l’autre et vendus à 100 euros d’écart. Écran, design, autonomie, photo… Quels sont les éléments qui justifient cette différence de prix ? Comparons-les point par point pour le savoir.

Fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A71 Version de l'OS Android 10 Q Android 9.0 Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.5 pouces 6.7 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 405 ppp 393 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Exynos 9611 Snapdragon 730 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G72 MP3 Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 4 Go 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4000 mAh 4500 mAh Dimensions 73.6 x 158.5 x 7.9mm 76 x 163.6 x 7.7mm Poids 172 grammes 179 grammes Couleurs Noir Noir, Blanc, Vert, Rose Prix 315€ 449€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design et écran : chou-vert et vert-chou

Même constructeur, même gamme… même design. Au premier coup d’œil, il est difficile de différencier les Samsung Galaxy A51 et Galaxy A71. Un écran percé d’une bulle centrée, comme sur les Galaxy Note 10, un module photo en forme de domino, comme sur les Galaxy S20, une coque en plastique imitation verre pleine de reflets… les deux smartphones partagent bien des ressemblances.

Sur ce point, la principale différence entre les deux appareils va donc se situer au niveau de leurs dimensions et de leur poids. 73,6 x 158,5 x 7,9 mm pour 172 grammes pour le Galaxy A51 et 76 x 163,6 x 7,7 mm pour 179 grammes pour le Galaxy A71. Autant dire que la différence est négligeable.

Pour l’écran, il en va de même. Clairement, nous sommes en présence ici d’une dalle Full HD+ identique, déclinée en 6,5 ou 6,7 pouces selon les besoins. La calibration est également très proche d’un modèle à l’autre et l’on conseillera vivement de passer les paramètres en mode « vif » pour obtenir une colorimétrie plus juste, avec un spectre DCI-P3 entièrement couvert (plus de 130 %) dans les deux cas.

On notera cependant que notre sonde a mesuré une luminosité maximale plus importante pour le Galaxy A71 avec 615 cd/m² contre 555 cd/m² sur le Galaxy A51. Dans un cas comme dans l’autre, cela devrait être largement suffisant à l’usage, mais pour la forme nous dirons tout de même que le point va au Galaxy A71 qui obtient ce meilleur résultat.

Logiciel : des animations trop lentes

Sans surprise, sur le terrain logiciel, les Galaxy A51 et A71 font un match nul parfait : les deux interfaces sont rigoureusement identiques. On retrouve à bord des deux smartphones Android 10 et l’interface One UI 2.

Pour aller plus loin

Notre prise en main de One UI 2.0

Si vous avez l’habitude de nous lire, vous saurez que nous apprécions beaucoup chez Frandroid le travail qui a été fait par Samsung sur One UI, mais que cette interface présente un problème : la lenteur des animations. Si les téléphones ne sont pas lents en eux-mêmes, les animations prennent un certain temps à s’effectuer, ce qui donne une impression de lenteur à certaines actions, comme le déverrouillage par empreinte digitale par exemple. Un problème que l’on retrouve aussi bien sur le Galaxy A51 que sur le Galaxy A71.

La photo, principale différence entre A51 et A71

Vous l’aurez compris, les Galaxy A51 et A71 sont très proches l’un de l’autre, mais le Galaxy A71 justifie son prix plus élevé, tout du moins sur le papier, en affichant de meilleures performances en photo. On retrouve néanmoins une base similaire sur les deux smartphones :

ultra grand-angle de 12 mégapixels, 123 degrés, f/2,2 ;

capteur de profondeur de 5 mégapixels, f/2,2 ;

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels, f/2,4.

La différence se joue donc uniquement sur l’appareil photo principal. Sur le Galaxy A51 on a un capteur de 48 Mpx avec un objectif f/2,0, là où le Galaxy A71 embarque un capteur de 64 Mpx avec un objectif f/1,8. On a donc une meilleure définition et une ouverture plus grande.

Le résultat se voit légèrement en plein jour avec pour le Galaxy A51 une accentuation du mode HDR sur certaines scènes pour compenser. On obtient alors un effet de moiré de certaines textures, ou encore un contraste poussé à son paroxysme sur des zones éloignées, donnant l’impression qu’il s’agit d’un dessin. Sur le Galaxy A71, ces défauts se ressentent bien moins.

Aucun des deux téléphones ne passe malheureusement à la perfection le test des photos de nuit. On se retrouve rapidement avec du bruit numérique et une compensation du manque de lumière par des poses plus longues, ce qui engendre du flou. Ce défaut se retrouve néanmoins sur les deux smartphones, sans que l’un s’en tire particulièrement mieux que l’autre. Le résultat reste tout de même efficace pour des smartphones de milieu de gamme, et avec un peu de stabilité on obtient des clichés agréables à l’œil et gérant correctement la luminosité.

Galaxy A51 Galaxy A71

Les autres modules sont quant à eux identiques et proposent une grande polyvalence.

La petite différence qui joue

Alors que le Galaxy A51 est propulsé par un SoC Exynos 9611 couplé à 4 Go de RAM, le Galaxy A71 est quant à lui équipé d’un Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM. Cette différence lui permet notamment d’être compatible avec Fortnite, ce qui n’est pas le cas de son petit frère.

Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 AnTuTu 8.x 273 846 177 359 PCMark 2.0 7 639 5 183 3DMark Slingshot Extreme 2 465 1 608 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 9,3 / 6,8 FPS 5,6 / 3,8 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 15 / 17 FPS 9,2 / 11 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 37 / 41 FPS 23 / 23 FPS Lecture / écriture séquentielle 495 / 189 Mo/s 480 / 178 Mo/s

Du point de vue des performances, la configuration du Galaxy A71 est donc bien supérieure et cela se ressent parfois dans les jeux les plus gourmands. Call of Duty Mobile tourne par exemple comme un charme sur le plus puissant des deux, alors qu’il lui arrive de saccader sur le A51.

Vous pourrez jouer avec le Galaxy A51, mais si c’est un point très important pour vous, on vous conseillera donc plutôt de vous rabattre sur le Galaxy A71 pour bénéficier de meilleures conditions.

Batterie différente, autonomie identique

D’un côté, le Galaxy A51 est animé par une batterie de 4000 mAh, tandis que le Galaxy A71 embarque pour sa part un accumulateur de 4500 mAh. La différence peut sembler grande, mais les besoins en énergie ne sont pas les mêmes non plus. Résultat, sur notre test d’autonomie automatisé SmartViser, les deux smartphones ont tenu respectivement 11h26 et 11h27. Une différence négligeable qui montre que Samsung a configuré ses appareils pour offrir une endurance similaire dans un cas comme dans l’autre.

Une nouvelle fois, c’est donc un match nul pour les deux smartphones.

Lequel choisir entre le Galaxy A51 et le Galaxy A71 ?

Vous l’aurez compris, les Galaxy A51 et A71 sont très proches l’un de l’autre. Tellement, que sur de nombreux points il est impossible de les départager, y compris sur l’autonomie malgré leurs configurations différentes.

En définitive, les seules différences se jouent sur la photo (bien que cela soit vrai sur le papier davantage que dans la réalité), et sur les performances. Si vous aimez jouer sur smartphone, le Galaxy A71 prend tout son intérêt, mais dans le cas contraire, le Galaxy A51 devrait largement faire l’affaire.

Si vous hésitez encore entre l’un et l’autre, n’hésitez pas à vous tourner vers les tests complets :

Prix et disponibilité

À l’heure de la rédaction de ces lignes, les deux smartphones sont disponibles dans le commerce. Le Galaxy A51 est annoncé à 379 euros. On le trouve néanmoins facilement une cinquantaine d’euros moins cher aujourd’hui.

De son côté, le Galaxy A71 a été annoncé à 479 euros et se trouve facilement une trentaine d’euros moins cher.