La Samsung Galaxy Tab S7 peut servir de second écran pour votre PC Windows

Avec le déploiement de One UI 3 sur les tablettes Samsung, ces dernières peuvent désormais piquer une fonction à l'iPad : devenir un second écran pour les PC sous Windows 10.

S’il y a une fonctionnalité que les utilisateurs de Mac et d’iPad apprécient énormément en ces temps de télétravail, où l’on doit réadapter son équipement à la maison avec parfois moins de confort qu’au bureau, c’est bien la fonctionnalité SideCar. Celle-ci permet en effet de se servir de la tablette (mini comme Pro également) comme d’un second écran pour son MacBook, son iMac, son Mac mini ou tout autre appareil de la gamme d’ordinateurs Apple. Pour cela, il suffit de détecter son iPad raccordé avec ou sans fil.

Bonne nouvelle si vous avez l’une des dernières tablettes Samsung : vous allez pouvoir faire la même chose avec un PC Windows.

Des nouveautés rien que pour les tablettes

Samsung a lancé le déploiement de sa mise à jour One UI 3 (Android 11) et les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ y ont droit. Et les tablettes maison vont profiter de plusieurs nouveautés comme le partage facilité avec un smartphone Galaxy S21 ou autre sous One UI 3 (et sous le même compte Samsung) d’un simple copier sur un support pour le coller instantanément sur l’autre.

La navigation Internet va pouvoir démarrer sur un appareil et se poursuivre sur un autre sans interruption en cliquant simplement sur le bouton « Récents » du nouveau support pour charger la dernière page. La firme sud-coréenne a également rendu la synchronisation plus automatique et rapide des Notes entre les appareils connectés.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Bureau étendu ou dupliqué

Mais c’est surtout la transformation de la Galaxy Tab S7 en second écran qui offre de nouvelles possibilités au produit. Pour étendre son espace de travail, la fonction permet de raccorder la tablette à un PC Windows et de profiter de plusieurs options.

Le mode étendu va transformer la Galaxy Tab S7 en véritable écran continu, permettant d’afficher plusieurs pages web, plusieurs logiciels, etc. Mais il est aussi possible de dupliquer le contenu de la tablette sur l’écran du PC et d’ouvrir ainsi app ou documents sur l’ordinateur. Vous pourrez alors faire des modifications sur la tablette (enregistrer, annoter, dessiner…) qui seront affichées sur le PC.

Il faut aller dans la barre d’accès rapide au menu pour activer le mode Second Écran et faire une reconnaissance depuis le PC.