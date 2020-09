CX 400BT : Sennheiser lance des écouteurs true wireless compatibles aptX

Sennheiser a annoncé une nouvelle paire d'écouteurs true wireless, les CX 400BT. Des écouteurs qui profitent du codec aptX et des mêmes haut-parleurs que les Momentum True Wireless 2, mais à 100 euros de moins.

Sennheiser n’est pas un nouveau venu dans le domaine des écouteurs true wireless. La marque allemande s’est en effet lancée sur ce marché dès l’an dernier avec ses Momentum True Wireless, suivis cette année des Momentum True Wireless 2 à réduction de bruit. Seulement, jusqu’à présent, ce format d’écouteurs était réservé aux modèles haut de gamme.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Ce mardi, Sennheiser a donc décidé de lancer une nouvelle paire d’écouteurs true wireless à prix plus accessible, les Sennheiser CX 400BT. Ces écouteurs, dépourvus de réduction active du bruit sont équipés des mêmes transducteurs — ou haut-parleurs — que les Momentum True Wireless 2, avec un diamètre de 7 mm. De quoi permettre au constructeur une bonne qualité d’écoute, aussi bien dans les médiums que dans les basses ou les aigus. Pour rappel, les Momentum True Wireless 2 nous avaient particulièrement séduits par leur qualité audio. On retrouve également un format intra-auriculaire qui assurera une bonne isolation passive.

Des écouteurs AAC, SBC… et aptX

Du côté de la connexion, les Sennheiser CX 400BT sont compatibles avec le Bluetooth 5.1. Ils profitent également non seulement des codecs AAC et SBC, mais également de l’aptX. Une proposition assez rare et particulièrement bienvenue sur des écouteurs true wireless. Pour contrôler la musique, les CX 400BT sont dotés de surfaces tactiles, permettant de mettre la musique en pause ou de répondre à un appel — avec réduction de bruit pour votre interlocuteur — mais également d’utiliser un assistant vocal, Google Assistant ou Alexa. L’application Smart Control de Sennheiser est également compatible avec les écouteurs.

Le boîtier de recharge des Les écouteurs Sennheiser CX 400BT // Source : Sennheiser Les écouteurs Sennheiser CX 400BT sont intra-auriculaires // Source : Sennheiser

Enfin, concernant l’autonomie, Sennheiser annonce que ses écouteurs pourront fonctionner pendant sept heures, avec treize heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge.

Les Sennheiser CX 400BT seront lancés en France à partir du 15 septembre dans deux coloris : noir ou blanc. Ils seront proposés au prix de 199 euros. Un tarif qui les place donc face aux Google Pixel Buds, aux Sony WF-1000XM3 et aux Samsung Galaxy Buds Live. Si le tarif peut sembler élever — et à vrai dire, il l’est –, il est cependant plus accessible que celui des Momentum True Wireless 2, proposés à 299 euros.