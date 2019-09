Alors que l’IFA ouvrira ses portes cette semaine à Berlin, Sharp a d’ores et déjà annoncé l’une de ses nouveautés : un téléviseur LCD affichant une définition 8K pour une diagonale de 120 pouces.

Cette semaine sera placée sous l’égide de l’IFA de Berlin. Le plus grand salon européen consacré aux nouvelles technologies ouvrira en effet ses portes au public ce vendredi. Mais les constructeurs commencent d’ores et déjà à communiquer sur leurs nouveautés.

C’est notamment le cas de Sharp. Le constructeur japonais a en effet annoncé avant même l’ouverture qu’il allait profiter de l’événement pour présenter un nouveau téléviseur. Sa particularité ? Il sera doté d’un écran 8K, compatible 5G et, surtout, proposera l’une des diagonales les plus grandes du monde avec 120 pouces. C’est surtout sur ces grandes diagonales que les écrans 8K ont un intérêt, puisque les dalles proposent alors une meilleure résolution que sur du simple 4K. Sur un écran 55 ou 65 pouces, on aurait plus de mal à voir la différence entre les deux définitions.

Un écran plus petit que le micro LED de Samsung

Si le téléviseur de Sharp est le plus grand écran LCD 8K jamais présenté par un constructeur, on est tout de même loin d’un autre téléviseur, cette fois présenté par Samsung en juin dernier, The Wall Luxury. Cet écran micro LED propose en effet une diagonale de 292 pouces, soit plus du double de celle du téléviseur de Sharp.

Le téléviseur 8K 5G de Sharp ne devrait être que l’un des nombreux représentants de cette définition sur le salon de Berlin. La 8K s’affirme en effet comme l’une des grandes tendances du salon et les critères ont tout récemment été adoptés par l’industrie.