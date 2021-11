PlayStation préparerait une manette DualShock pour jouer sur smartphone

Un brevet a été publié par Sony Interactive Entertainment la semaine passée pour une manette PlayStation capable d'embarquer un smartphone. Va-t-on voir enfin le géant japonais s'aventurer sur le marché du jeu mobile ?

S’il y a bien un endroit où Sony se fait un peu discret, c’est bien sûr le jeu mobile. Xbox a déployé son cloud gaming pour s’implanter sur les appareils Android et iOS, mais PlayStation ne dispose finalement que de son application PS Remote Play, disponible sur PC et supports mobiles avec quelques améliorations, mais rien de vraiment convaincant pour se faire une place sur le secteur.

Alors, il se murmure qu’au sein du constructeur japonais, on commencerait à vouloir faire bouger les lignes. En témoigne ce brevet publié la semaine passée par la division nipponne de Sony et repéré par le site Video Games Chronicles.

Bientôt des jeux PlayStation en cloud ?

Sur ce brevet, on voit clairement apparaître un système qui permettrait de glisser un smartphone au cœur d’une manette qui ressemble énormément à la DualShock4 de la PS4. Ce dispositif inédit disposerait d’une « partie de préhension côté gauche et d’une autre côté droite pour être prise en main par l’utilisateur ».

Le modèle semblable à une manette PS4 élargie reprend les codes de ce qui existe déjà avec par exemple la Razer Kishi ou les tentatives d’Asus pour son ROG Phone qui le font alors se rapprocher d’une Nintendo Switch. De là à laisser entrevoir la perspective de jouer à des jeux PlayStation en cloud gaming ou par l’intermédiaire du PS Remote Play, il n’y a qu’un pas qu’on voudrait franchir. Car obtenir un brevet ne signifie nullement que le produit verra le jour.

Mais Sony y songe visiblement et a même retravaillé son application pour qu’elle fonctionne un peu mieux en mobilité. Lui ajouter un système de commandes de jeu intégré serait un véritable plus, même si les manettes PlayStation sont déjà compatibles avec de multiples appareils mobiles.

WipeOut en vue sur mobile

Il est en tout cas clairement établi que, depuis plusieurs mois, Sony réfléchit à diversifier son offre. De gros contrats avaient été noués avec Microsoft au sujet des serveurs cloud Azure. Puis, la firme de Tokyo a fait venir Nicola Sebastiani, l’ancien directeur des contenus d’Apple Arcade, pour prendre en main les opérations mobiles de l’entreprise. De plus, une annonce avait été repérée pour des postes au sein d’une nouvelle unité visant à « adapter les franchises les plus populaires sur mobile ». Et cela pourrait arriver dès début 2022, de l’avis même de Jim Ryan, le patron de SIE.

« Nous avons réfléchi à la façon dont les joueurs apprécient notre contenu et avons eu quelques succès précoces en expérimentant des jeux et des applications mobiles pour offrir plus de choix aux joueurs », avait-il confié, expliquant que le mobile « n’est qu’un des domaines que nous explorons pour toucher des millions de joueurs au-delà de nos plateformes ».

L’un des premiers titres qui devraient arriver sur smartphone n’est autre que la franchise historique WipeOut, le jeu de courses dont la sortie est prévue en début d’année. Reste que Sony a déjà un service de streaming dans sa besace avec le PlayStation Now et ses centaines de jeux à disposition. Certes, ce ne sont que des jeux plus anciens, datant d’avoir la PS5. Mais ils ont le mérite pour la plupart de pouvoir être joués en streaming et même en 1080p.

