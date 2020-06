Cette semaine, Sony a dévoilé le design de la PlayStation 5, six mois après que Microsoft a montré pour la première fois sa Xbox Series X. Quel est le design que vous préférez ? C'est ce qu'on cherche à savoir dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, après de longs mois d’attente, Sony a finalement dévoilé le design de sa console de prochaine génération, la PlayStation 5. À la fin de la conférence de jeudi dévoilant les jeux de lancement de sa console, le constructeur japonais a finalement présenté également ses formes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix de design de la firme a beaucoup fait parler de lui avec ses deux couleurs, noir et blanc, ainsi que sa forme futuriste. En face, il faut dire que l’on connaît le design de la Xbox Series X depuis la fin de l’année dernière. Et en l’occurrence, on a clairement deux visions qui s’affrontent avec une Xbox Series X rectangulaire et monolithique face à une PlayStation 5 avec des formes plus courbes. Même au niveau du format, la console de Sony fait dans l’originalité, avec une hauteur encore jamais vue sur une console de salon.

La Xbox Series X de Microsoft // Source : Microsoft La PlayStation 5 // Source : Sony

Avant tout une affaire de goût

C’est dans ce cadre que nous souhaitions recueillir votre avis à chaud sur le design des deux prochaines consoles de Microsoft et Sony. Quel design a votre préférence ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Préférez-vous le design de la PS5 ou de la Xbox Series X ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Celui de la Xbox Series X

Celui de la PS5

Je les aime tous les deux

Je n'en aime aucun

Bien évidemment, vous l’avez compris, il n’est pas question ici de parler de performances, de catalogue de jeux ou même de la console que vous comptez acheter — si tant est que vous en achetiez une. Il s’agit simplement de nous faire part de votre avis purement esthétique.

Pour ce faire, comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires de l’article pour étayer votre réponse.

