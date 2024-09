TCL C765, entre le haut et le milieu de gamme et X965 Mini-LED en 85 et 98 pouces

La marque TCL a profité du salon IFA 2024 pour annoncer lors de sa conférence de presse une nouvelle série de téléviseurs. Mal baptisée C765, elle se situe au-dessus de la série C805 mais en-dessous de la série haut de gamme X955.

C765 // Source : TCL

Pour la fin de l’année 2024, TCL introduit une nouvelle série de téléviseurs qui est dotée d’une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Mini-LED embarquant un très grand nombre de zones et couvrant différentes tailles de 55 jusqu’à 98 pouces. Elle se veut meilleure technologiquement que la série C805 mais pas aussi bien équipée que les TV C89B de la marque dont vous pouvez lire notre test complet. En effet, cette dernière a un avantage, c’est le fait qu’elle compte un peu plus de zones que la série C765. Selon TCL, le TV C765 de 55 pouces embarque 720 zones alors que les modèles de 65 et 75 pouces comptent respectivement 1008 et 1248 zones (1344 zones pour la 65 pouces et 2160 zones pour la 75 pouces C98B). Enfin, les versions de 85 et 98 pouces sont dotés de 1536 zones (2304 zones et 2160 zones pour les mêmes diagonales de la série C89B).

C765 // Source : TCL

Sinon, les technologies sont très similaires puisqu’elle dispose d’un filtre de Quantum Dots pour assurer une excellente colorimétrie et sa dalle VA (Vertical Alignment) lui permet, selon la marque d’offrir une luminosité pouvant atteindre 2400 cd/m², pour les modèles de 65, 75, 85 et 98 pouces. La version de 55 pouces est « limitée » à 2000 cd/m², ce qui est déjà tout à fait correct. TCL précise que ces mesures ont été réalisées en mode Vivid, donc certes le plus lumineux, mais aussi celui qui sature totalement les couleurs et ne rend pas grâce aux contenus surtout ceux des films ou des séries, par exemple. Dans ces derniers cas, il faut donc s’attendre à une moindre luminosité. Parallèlement, la marque annonce un très haut niveau de contraste, de 6000:1 avec une gestion en local dimming pour limiter les effets de halo autour des objets clairs sur des fonds sombres (blooming).

Source : TCL

HDR tout azimut et prêts pour le jeu

Toutes les diagonales sont compatibles avec les standards HDR, qu’il s’agisse du HDR10, du HDR10+, du Dolby Vision IQ et même du Dolby Vision Gaming. Le format IMAX Enhanced est aussi de mise.

Pour la partie gaming, de plus en plus importante pour les différentes marques de téléviseurs, TCL propose, comme la série C805, une compatibilité avec les normes VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) et un temps de retard des plus réduits (sans plus de précision). La dalle supporte la fréquence maximale de 144 Hz en Ultra HD, pour les possesseurs de PC Gaming et peut même monter jusqu’à 240 Hz avec une définition Full HD toutefois. Il y a plusieurs entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC afin d’envoyer le son vers une barre ou un amplificateur.

Côté audio, TCL a intégré un système 2.1 canaux optimisé par Onkyo pour une puissance totale de 60W, selon la marque, dont 20W pour le haut-parleur de basses. On peut compter sur une compatibilité avec le standard Dolby Atmos mais également sur un décodage des contenus DTS Virtual:X. Google TV est à la manœuvre avec toutes les applications disponibles au sein de Google Play Store et les technologies Google Cast mais également AirPlay 2 d’Apple. Les téléviseurs sont livrés avec une télécommande de dernière génération, avec une finition en métal, comme la série C89B.

Enfin, en termes de design, les écrans sont soutenus par un pied central pour les 55, 65, 75 et 85 pouces tandis que la diagonale de 98 pouces a deux pieds écartés.

Série TCL X965, de très lumineux et très grands téléviseurs en 85 et 98 pouces

Parallèlement, TCL a aussi annoncé une nouvelle série baptisée X965. Celle-ci vient remplacer la série haut de gamme X955 qui continue malgré tout en 115 pouces. Les TV X965 sont disponibles en 85 et 98 pouces. Ils sont dotés d’une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Mini-LED qui compte 10368 zones pour la diagonale de 85 pouces et 14112 zones pour celle de 98 pouces. TCL annonce une luminosité maximale de 6500 cd/m², sous certaines conditions (uniquement quelques pixels en mode Vivid, très probablement).

Rappelons que la série X955 propose une luminosité maximale de 2500 cd/m² dans les conditions réelles de tests. Les X965 devraient proposer un pic à 3000 cd/m², toujours d’après TCL. Cette série vient se frotter aux TV Samsung QN95D et Hisense UX, par exemple qui propose également de très grandes tailles.

98X965 // Source : TCL

Les téléviseurs sont compatibles avec les formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ et IMAX Enhanced ainsi que Dolby Vision Gaming et Dolby Atmos pour l’audio. On peut compter d’ailleurs sur un système 6.2.2 canaux avec des cheminées qui doivent aider le son à monter vers le plafond pour les effets idoines. TCL annonce une puissance audio de 70W (6×10 + 2×5) et une optimisation réalisée par Onkyo.

Google TV est là pour l’animation avec toutes les applications de streaming et les technologies GoogleCast et AirPlay2 afin de diffuser des contenus sans fil. Le traitement d’image est assuré par une puce AiPQ Pro. À l’heure de l’écriture de ces lignes, TCL n’a pas encore communiqué sur les prix des deux téléviseurs qui seront disponibles d’ici la fin du 4e trimestre 2024.