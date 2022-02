Tesla veut des jeux vidéo Steam à bord de ses voitures électriques

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé sur son compte Twitter que le constructeur travaillait actuellement sur la possibilité de jouer aux jeux vidéo de la plateforme Steam directement depuis l'écran central des voitures de la marque.

Depuis de nombreux mois et suite à l’annonce des nouvelles Tesla Model S et Model X, l’idée de jouer à des jeux vidéos AAA à l’intérieur de sa voiture électrique est devenue quelque chose d’envisageable. Elon Musk avait même mis en avant plusieurs fois le fait que ses flagships permettraient de jouer à Cyberpunk 2077, grâce notamment à la fameuse puce AMD Ryzen.

Depuis, c’est le calme plat sur ce sujet, ou presque : en effet, Tesla a confirmé que les Model 3 et Model Y européennes, et donc destinées au marché français, ont aussi droit à ce fameux processeur surpuissant. Ce qui décuplera leur puissance de calcul. C’est une excellente nouvelle pour tout le monde.

Pour aller plus loin, le PDG de Tesla a même confirmé que des travaux étaient en cours pour permettre aux jeux Steam d’être disponibles.

Une puissance de PlayStation 5 à bord d’une Tesla

Cela a été de nombreuses fois évoqués par Elon Musk sur Twitter, et même mis en avant comme un argument de vente suite à la présentation de la Tesla Model S en 2021 : la puissance de calcul des nouveaux ordinateurs de bord des Tesla Model S et Model X est comparable à celle d’une console next-gen comme la PlayStation 5.

Yeah, new Model S & X have PS5 level entertainment computing power — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

Toutefois, pour le moment, cette puissance de calcul ne semble pas du tout exploitée, avec uniquement des jeux simples, classiques et peu gourmands en ressource — Sonic étant le dernier en date.

Mais les envies du constructeur semblent évoluer si l’on en croit les dernières informations diffusées par Elon Musk sur Twitter, où il stipule que Tesla travaille sur la possibilité de faire fonctionner les jeux de la plateforme Steam plutôt que de porter des versions spécifiques de certains jeux à bord des véhicules.

Pour rappel, lors de la présentation des nouvelles Tesla Model S et Model X, il avait été révélé que le processeur graphique embarqué dans le système d’infodivertissement avait une capacité de calcul de l’ordre de 10 Téraflops, ce qui équivaut effectivement à une PlayStation 5 (10,28 Téraflops — mais c’est légèrement en-deçà d’une Xbox Series X (12,15 Téraflops).

Nous ne manquerons pas de vérifier dans le futur, si effectivement, des jeux Steam apparaissent au sein des nouvelles Tesla Model S et Model X. La plateforme de Valve est la plus grosse plateforme de jeux vidéo au monde sur PC et regorge de titres en tous genres. Ce serait un énorme coup de la part de Tesla s’il parvient rendre disponible ce service à ses utilisateurs.

