Présenté à la conférence du pick-up Cybertruck sous forme de « One more thing », le quad électrique de Tesla a fait l’objet d’une annonce Twitter de la part d’Elon Musk. Ce dernier a notamment levé le voile sur sa date de sortie.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le dénouement du cru 2019 est riche en annonces et événements du côté de Tesla. Entre la présentation de son pick-up zéro émission répondant au nom de Cybertruck, son nombre de précommandes enregistré pour le moins gargantuesque, le changement de planning du Model Y et l’abonnement payant désormais appliqué à son service connectivité premium, l’actualité ne manque pas.

A cette liste s’ajoute désormais une modification du calendrier du pick-up électrique, dont la version Tri Motor devrait pointer le bout de son nez plus tôt que prévu. Les nouveaux éléments d’information au sujet des projets Tesla ne s’arrêtent pas là : Elon Musk s’est en effet montré bavard sur son réseau social préféré — Twitter — à propos du cyberquad présenté il y a quelques semaines.

We’ll aim to have it come out same time as truck. Two seater electric ATV designed to work with Cybertruck will be fun! Electric dirt bikes would be cool too. We won’t do road bikes, as too dangerous. I was hit by a truck & almost died on one when I was 17.

— Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2019