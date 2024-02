La spectaculaire baisse de prix de la voiture électrique de Toyota la rend beaucoup plus attractive

Toyota propose au sein de sa gamme un seul et unique modèle électrique pour le moment, le bZ4X. Ce SUV, qui n’a pas rencontré un franc succès, voit ses prix baisser en France. De quoi enfin lancer sa carrière ? Pas sûr…

On ne peut pas dire que Toyota et la voiture électrique, ce soit une grande histoire d’amour. Malgré une stratégie électrique désormais beaucoup plus claire depuis environ un an, Toyota est toujours septique quant à l’avenir tout électrique de l’industrie automobile.

Et cela se ressent au niveau des produits. Enfin « du » produit devrait-on dire en France, puisque le bZ4X est le seul modèle électrique de Toyota dans sa gamme française. La marque propose une berline, la bZ3, sur le marché chinois. D’ici 2025, un SUV compact électrique de segment B devrait arriver en Europe, mais aussi une version électrique de l’iconique Land Cruiser.

Toyota tente le tout pour le tout

Le Toyota bZ4X a eu un début de carrière compliqué, très compliqué même, puisque les livraisons ont été suspendues pendant plusieurs mois en raison de sérieux problèmes. Encore aujourd’hui, même s’il est revenu au catalogue, les clients ont toujours du mal à se laisser séduire, notamment en raison d’un prix élevé et de prestations plutôt moyennes.

Pour corriger le tir, Toyota baisse largement les prix de son modèle en France. Toutes les versions du SUV 100 % électrique bénéficient d’une baisse de tarif : 11 000 euros sur le bZ4X Pure Business et 11 100 euros sur les bZ4X Origin.

La peinture métallisée, qui était précédemment une option à 700 euros, est désormais de série sur toute la gamme. La finition Pure Business est également disponible pour les particuliers.

bZ4X Pure Business : 39 900 euros

bZ4X Origin 2WD : 43 900 euros

bZ4X Origin AWD : 46 900 euros

Opération déstockage

En outre, sur tous les bZ4X commandés d’ici au 31 mars 2024, Toyota offre une remise supplémentaire de 5 000 euros, équivalent au montant du bonus écologique en 2023, puisqu’avec les règles du nouveau bonus en France, le bZ4X n’est plus concerné par cette subvention en raison de sa production hors d’Europe.

Pour rappel, le bZ4X est doté d’une batterie lithium-ion de 71,4 kWh lui octroyant 503 km d’autonomie en traction avec 204 ch, et 461 km d’autonomie en 4×4 avec 218 ch.