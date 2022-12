Volkswagen e-up! en location longue durée à 249 euros par mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Quand on parle de voitures électriques, ce n’est pas forcément celle-ci qui ressort en premier, mais force est de constater que la micro-citadine de Volkswagen est sans doute, malgré son âge, l’une des électriques les plus abouties aujourd’hui.

La gamme électrique de Volkswagen est maintenant bien pourvue, notamment avec les modèles ID. : les ID.3, ID.4, ID.5 et autres ID. Buzz viennent s’installer aujourd’hui comme de véritables alternatives aux modèles thermiques, mais c’est sans compter sur une autre voiture électrique qui était là bien avant dans la gamme Volkswagen.

Il s’agit de la Volkswagen e-up!, une sympathique citadine électrique (rien à voir avec une Citroën Ami) qui a eu droit à un restylage en 2020. Il s’agit de la même voiture que la Seat Mii Electric que nous avons pu essayer. Même si son gabarit la contraint globalement à se cantonner à un usage urbain ou périurbain, la Volkswagen e-up! reste une voiture électrique pétillante et amusante à conduire. Mais est-ce qu’un financement à 249 euros par mois pour une voiture électrique pas vraiment polyvalente vaut vraiment le coup ?

Réponse dans notre décryptage.

La Volkswagen e-up! proposée à 249 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez Volkswagen, c’est le niveau de finition « Life » qui endosse ce rôle. Et comme vous pouvez le constater via la liste des principaux équipements ci-dessous, c’est assez complet pour un modèle d’entrée de gamme.

Aide au stationnement arrière avec signaux d’avertissement acoustiques en cas d’obstacles « Park Pilot »

Allumage automatique des feux avec fonction Coming/Leaving-Home

Caméra de recul

Jantes en alliage léger de 15 pouces

Régulateur de vitesse

Sièges avant réglables en hauteur

Vitres arrière et lunette arrière surteintées

Pack « Confort »

Pack « Contrôle »

Pack « Design extérieur »

Pack « Rangement »

Volant multifonction en cuir

We Connect e-Remote durée 1 an

La Volkswagen e-up! propose une autre finition au-dessus (« Style »), mais elles ne sont pas concernées par cette offre à 249 euros par mois. Ces finitions intègrent quelques éléments intéressants, mais pas forcément les plus indispensables, comme les jantes en alliage léger de 16 pouces, les sièges avant chauffants ou encore les six haut-parleurs.

Pour un modèle de base, la Volkswagen e-up! en finition « Life » est plutôt bien équipée, avec une couleur Bleu Adriatique de série et de belles jantes de 15 pouces.

À ce tarif, il s’agit de la e-up! avec sa batterie d’une capacité brute de 32,3 kWh et son autonomie de 260 km selon le cycle WLTP. Si vous vous demandez ce que signifie une autonomie de 260 km dans la pratique, vous pouvez lire notre dossier sur le sujet.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Volkswagen e-up! ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Volkswagen indique que l’offre à 249 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, mais celui-ci est absorbé par le bonus écologique de 6 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros. L’apport tombe donc à 1 000 euros.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

À partir de l’année prochaine, le bonus maximum passera à 5 000 euros et l’offre de financement changera puisque celle-ci est valable jusqu’au 31 décembre 2022. Les modèles concernés devraient donc être livrables avant la fin de l’année, il s’agira donc sans doute de modèle sur stock.

Combien vous coûtera la LLD de la Volkswagen e-up! ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Volkswagen e-up! vous coûtera 9 964 euros. Volkswagen affiche sa voiture à partir de 28 370 euros sur son site, bonus écologique de 6 000 euros non déduit. Cela nous donne, une fois les déductions faites (et une remise de 550 euros de la part de Volkswagen d’après leurs conditions générales), un modèle affiché au prix catalogue à 19 320 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 51,6 % du prix de votre voiture. C’est beaucoup plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Faut-il privilégier la LLD ou un crédit classique ?

Les clients qui achètent leur voiture neuve au comptant sont peu nombreux. Environ 80 % des voitures achetées neuves sont financées aujourd’hui, soit par une LOA/LLD, soit par un crédit classique. Et justement, par rapport à un crédit classique, est-ce que la LLD proposée par Volkswagen est plus intéressante ?

Même si les taux ont augmenté ces derniers mois, ceux-ci restent plutôt intéressants, notamment si vous achetez une voiture électrique. Par exemple, au Crédit Agricole Île-de-France, grâce au « Prêt Véhicule Vert » et son TAEG à 1,92 %, il y a moyen d’arriver à des mensualités intéressantes.

Ainsi, en finançant 19 320 euros (bonus écologique de 6 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros déduits), toujours sur 37 mois, nous arrivons à des mensualités de 538,02 euros, sans assurance. Le montant total dû est de 19 906,73 euros, le crédit vous aura donc coûté 586,73 euros. Pour des mensualités plus petites, il y a toujours moyen d’allonger la durée du financement. Par exemple, sur 60 mois, les mensualités tombent à 337,79 euros. En revanche, le coût du crédit augmente et passe à 947,51 euros.

Précisons que le Crédit Agricole n’est pas la seule banque à proposer ce type de prêt pour les voitures électriques. Par exemple, au niveau national, le CIC propose un taux à 2,15 % pour le financement d’une voiture zéro émission. Le CIC a aussi récemment augmenté ses taux, puisqu’il y a quelques semaines, celui-ci était à 1,75 %.

Les éléments à retenir

Comme vous pouvez le constater, d’un point de vue purement financier, le crédit classique dans une banque, en l’occurrence le Crédit Agricole et son offre « Prêt Véhicule Vert », n’est pas forcément la meilleure solution, du moins à court terme. En effet, les mensualités sont deux fois plus élevées par rapport à la LLD proposée par Volkswagen.

La différence s’explique uniquement par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 37 mois, celle-ci vous appartient. Et vous n’avez pas de limite de kilométrage. En ce qui concerne la LLD, vous payez en réalité uniquement une partie de la voiture et à la fin des trois ans, vous devez restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique.

Volkswagen e-up! LLD Crédit classique Apport 1 000 euro 1 000 euro Kilométrage maximum 30 000 km Durée 37 mois 37 mois Mensualités 249 euros 538,02 euros Coût du financement 586,73 euros Coût total 9 964 euros 19 906,73 euros

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, la solution de la LOA est intéressante seulement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement en payant une partie de la voiture, sans vous embêter avec la revente. En revanche, la Volkswagen e-up! s’affiche toutefois à des tarifs très élevés à nos yeux pour une LLD. En rajoutant une cinquantaine d’euros par mois, il est largement possible de passer sur une Volkswagen ID.3. Pour le même prix, vous pouvez avoir la nouvelle MG4, beaucoup plus polyvalente et nettement plus récente.

La LLD est intéressante si vous n’avez pas trop de visibilité en ce qui concerne la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre voiture. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente.

Toujours est-il que cette offre à nos yeux n’est pas très intéressante. Cela s’explique par un prix de base plutôt élevé pour ce type de voiture (les coûts de développement à l’époque coûtaient plus cher qu’aujourd’hui), et une valeur résiduelle (valeur définie en tenant compte du prix d’achat du véhicule dont est déduit le montant des loyers réglés par le locataire pendant toute la durée de la location, ce qui correspond à la valeur de la voiture à l’échéance du contrat de location) élevée pour la simple et bonne raison qu’en occasion, la e-up ! n’a plus vraiment la cote.

