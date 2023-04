Volkswagen ID. Buzz à partir de 650 euros par mois : faut-il craquer pour le van électrique ?

Avec son look délicatement néo-rétro et son habitabilité à faire pâlir les meilleurs SUV, le Volkswagen ID. Buzz pourrait faire le bonheur des familles nombreuses ou encore des amateurs de « van life ». Le van électrique de Volkswagen est proposé à partir de 650 euros par mois, une somme plutôt cohérente au vu du véhicule. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? Décryptage.

Précisons d’emblée, il s’agit d’une version VP (véhicule particulier) et non VU (véhicule utilitaire). Le Volkswagen ID. Buzz est aussi disponible en version Cargo destiné aux professionnels et à partir de 350 euros par mois hors taxes. Mais la version qui nous intéresse aujourd’hui ne peut pas être rangée dans cette catégorie.

Qu’à cela ne tienne, pour un véhicule plutôt haut de gamme, car c’est dans cette catégorie que nous pouvons le ranger, avec une habitabilité bien meilleure que certains SUV électriques, les familles nombreuses pourraient bien se pencher sur le cas du Volkswagen ID. Buzz.

En effet, comme le Combi des années 60, l’ID. Buzz peut aussi être considéré comme un véhicule de loisir, et dans ce cas, un financement peut aussi être une bonne solution pour celui ou celle qui souhaite se faire plaisir sans y laisser un PEL et un Livret A au cumulé.

Le Volkswagen ID. Buzz proposée à 650 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez Volkswagen, c’est le niveau de finition « Pro » qui endosse ce rôle. Et de toute manière, c’est le seul dans la gamme à l’heure où nous écrivons ces lignes. De base, le véhicule comprend de nombreux équipements :

Jantes en alliage 19″ « Tilburg » bi-colore ;

Écran central de 10″ avec Système Navigation « Discover Pro » ;

Climatiseur Air Care Climatronic bi-zones ;

ID. Buzz Box entre les sièges avant ;

Chargeur à induction et « App-Connect » sans fil ;

Sièges avant chauffants ;

Volant multifonction en similicuir, avec commande tactile, chauffant.

En revanche, si vous avez les belles jantes de 19 pouces, ce ne sera pas le cas de la peinture. En effet, la teinte bi-ton des versions de lancement, qui font écho au Combi, sont disponibles en option payante et n’entrent donc pas dans cette offre de financement. De base, l’ID. Buzz est disponible avec une teinte « Argent Mono Métallisé » somme toute assez fade. Dommage. À titre informatif, une teinte bi-ton Blanc Candy/Lime Jaune Métallisé coûte 2 810 euros en option.

S’il n’y a qu’une finition pour l’ID. Buzz, il n’y a aussi qu’une seule motorisation et qu’une seule batterie. Le Volkswagen ID. Buzz embarque une batterie d’une capacité de 77 kWh et son autonomie de 416 km selon le cycle WLTP. Le moteur électrique, situé au niveau de l’essieu arrière, développe quant à lui 204 ch. C’est une architecture moteur/batterie que nous retrouvons notamment sur la Volkswagen ID.3.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Volkswagen ID. Buzz ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 40 000 km sur toute la durée de la location. Habituellement, nous sommes plutôt sur des offres à 30 000 km sur ce type de durée, mais Volkswagen a certainement voulu s’adapter aux clients qui ont l’habitude de beaucoup rouler avec de type de produit.

Volkswagen indique que l’offre à 650 euros par mois est soumise à un apport de 6 168 euros, auquel on ne peut pas déduire le bonus écologique de 5 000 euros puisque la voiture dépasse le seuil d’éligibilité de 47 000 euros.

Pour aller plus loin

Bonus écologique 2023 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

L’apport est élevé, et contraste globalement avec les précédentes offres plus avantageuses concernant les modèles électriques. Auparavant, avec le bonus écologique, le premier loyer majoré était absorbé en partie par les aides gouvernementales. Le Volkswagen ID. Buzz, avec ses tarifs élevés et le durcissement des conditions du bonus, n’est pas concerné.

Combien vous coûtera la LLD du Volkswagen ID. Buzz ?

Sur trois ans de location longue durée, votre ID. Buzz vous coûtera 29 568 euros. Volkswagen affiche son van à partir de 59 450 euros TTC sur son site. L’offre inclut également un Pack S avec VDR et Entretien pour 18 euros par mois compris dans le loyer. Ce service d’entretien permet de vous rendre dans des ateliers agréés Volkswagen pour vos travaux de contrôle et d’entretien. Pas de surprise sur les coûts : pour ce service, vous payez un forfait mensuel fixe pendant toute la durée de votre contrat.

Ce forfait inclut les travaux de maintenance et d’inspection approfondie conformément aux spécifications de Volkswagen ainsi que la main-d’œuvre et les pièces d’usure. Pendant l’entretien, Volkswagen s’assure que vous ayez un véhicule de remplacement.

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves pour moins de 47 000 euros ?

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location, 49,7 % du prix de votre voiture. C’est plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture (en général, cela oscille autour de 30 à 35 %), notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin de la LLD.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

index title= »Que retenir ? »]Les éléments à retenir

D’un point de vue financier, le crédit classique dans une banque n’est toujours pas la meilleure solution à court terme puisque les mensualités sont pratiquement trois fois plus élevées par rapport à la LLD proposée par Volkswagen.

La différence s’explique par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 37 mois, celle-ci vous appartient. Vous pouvez la garder, ou la revendre. Et vous n’avez pas de limite de kilométrage. En ce qui concerne la LLD, vous payez en réalité uniquement une partie de la voiture et à la fin des quatre ans, vous devez restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique.

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, cette solution est intéressante seulement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement en payant une partie de la voiture, sans vous embêter avec la revente à la fin puisque vous devrez la restituer.

La LLD est intéressante si vous n’avez pas trop de visibilité en ce qui concerne la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession de votre véhicule.

En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente. Néanmoins, la demande en voiture électrique étant en progression, les prix ne devraient pas décoter aussi rapidement qu’un modèle thermique, surtout avec les restrictions de circulation de certains anciens diesels et essence dans certaines agglomérations.

À nos yeux, la LLD proposée par Volkswagen est plutôt intéressante, puisque les mensualités ne sont pas si élevées pour ce type de véhicule, tout comme l’apport, qui reste malgré tout assez raisonnable. En revanche, même si la dotation de série est plutôt intéressante, la configuration du modèle aurait au moins pu être un peu plus sympa, avec une couleur plus exotique, même si la plupart des clients privilégieront sans doute la discrétion d’un gris.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !