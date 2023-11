Un vidéoprojecteur premium à partir de 479 euros : XGIMI débute fort ce Black Friday

Le Black Friday approche à grands pas, mais XGIMI lance les festivités avant l’heure et affiche dès à présent ses meilleurs modèles à partir de 479 euros. Voilà une belle opportunité pour s’offrir un bon vidéoprojecteur, sans y laisser des plumes.

Vous rêvez d’avoir un écran géant, mais faute de place et de budget, vous avez mis au rebut cette idée ? XGIMI a la solution : des vidéoprojecteurs abordables, ultra-compacts et capables de projeter une belle diagonale de 200 pouces. Des atouts auxquels s’ajoute un paramétrage automatique de quelques secondes à peine.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 27 novembre, XGIMI rend encore plus accessibles ses meilleures références :

XGIMI Halo+ : un picoprojecteur à emmener partout

Modèle le plus nomade de la marque XGIMI, le Halo+ se glisse aisément dans n’importe quel sac avec son format ultra-compact et son poids plume de 1,6 kg. Fonctionnant aussi bien sur secteur que sur batterie, il permet d’improviser des séances de cinéma en tout lieu, même depuis votre jardin. Surtout que le Halo+ est relativement lumineux avec ses 700 lumens ISO.

Mais ne vous fiez pas à sa taille, ce picoprojecteur est bourré de technologies. Il projette l’image en FHD à une diagonale pouvant tout de même atteindre 200 pouces et ne nécessite quasiment aucune intervention de votre part.

Tout est paramétré automatiquement, l’appareil se chargeant de réaliser la mise au point, de corriger la distorsion trapézoïdale et d’aligner l’image. Il adapte même la taille de la projection dès lors que des obstacles sont sur son passage, afin que l’image reste entière en toutes circonstances.

Enfin, le XGIMI Halo+ est compatible avec Android TV, un atout pour lancer en un clic des contenus de plateformes de sVOD depuis son smartphone ou sa tablette. Plus largement, Android TV donne accès à un catalogue comprenant plus de 5000 applications, toutes disponibles directement depuis le Play Store de Google.

Services de vidéo en streaming, accès rapide à YouTube, jeux en ligne, le choix est vaste. Autre atout : l’outil de diffusion Chromecast est directement intégré à Android TV et vous permet de caster les contenus depuis votre mobile sans avoir à installer de périphériques supplémentaires.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 27 novembre, le XGIMI Halo+ est disponible à seulement 679 euros au lieu de 849 euros sur la boutique en ligne de la marque et sur Amazon.

XGIMI Horizon : un lumineux vidéoprojecteur de salon

La marque XGIMI est avant tout reconnue pour ses vidéoprojecteurs de salon, dont le très abouti XGIMI Horizon. Avec son design compact et élégant, il sait se faire discret au sein de votre intérieur.

Comme il ne pèse que 2,5 kg et qu’il embarque deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W, vous pouvez facilement le déplacer d’une pièce à l’autre. De quoi faire plaisir à toute la famille.

Comme sur tous les modèles phares de XGIMI, pas besoin d’être un expert pour le lancer et le régler, car il se paramètre automatiquement dès que vous l’allumez. En fonction du recul, l’Horizon peut projeter l’image à une diagonale comprise de 40 à 200 pouces. Immersion garantie. De plus, vous ne serez pas contraint de vous plonger dans le noir complet pour profiter pleinement de votre session cinéma à domicile, l’Horizon bénéficie d’une belle luminosité maximale de 1500 lumens ISO.

Android TV est également de la partie et vous permet d’installer toutes vos applications de sVOD, pour lancer en un tournemain films et séries. Tous les autres contenus peuvent être diffusés depuis votre smartphone via la fonctionnalité Chromecast, comme vos photos de vacances.

Jusqu’au 27 novembre, le XGIMI Horizon profite d’une remise exceptionnelle de 27 %, faisant chuter son prix de 1099 à 799 euros. Jamais ce modèle n’a été aussi accessible.

XGIMI Horizon Pro : la qualité cinéma chez soi

Référence incontournable du catalogue de XGIMI, l’Horizon Pro répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. S’il reprend la plupart des arguments du modèle standard, il gagne une définition 4K, y compris sur une diagonale de 200 pouces.

Installation en 6 secondes, ajustement automatique de l’image, technologie MEMC pour apporter plus de netteté lors des phases d’action, ou encore un mode gaming réduisant la latence à 35 ms, XGIMI n’a rien laissé au hasard. Pensé autant pour les cinéphiles et les amateurs de sport que les gamers, cet excellent vidéoprojecteur est un allié de premier choix pour passer d’excellentes soirées.

À l’occasion du Black Friday, XGIMI affiche son Horizon Pro à tout juste 1199 euros au lieu de 1699 euros, soit avec une belle réduction de 29 %.

MoGo 2 Pro : un picoprojecteur tout-en-un à prix doux

Lancé en avril dernier, le XGIMI MoGo 2 Pro est le plus petit vidéoprojecteur de la marque. Pas plus haut qu’un smartphone et pesant à peine 1,1 kg, il est difficile de trouver plus compact et plus mobile. En dépit de son format mini, ce picoprojecteur propose une fiche technique plutôt surprenante. Tout comme le reste de la gamme, il est entièrement automatisé et ne requiert aucune action manuelle de l’utilisateur lors de l’installation.

Vous décidez de lancer un film et en quelques secondes le MoGo 2 Pro le projette de façon optimisée, avec une diagonale pouvant atteindre 200 pouces, soit autant que sur les modèles premium de salon.

Correction de la distorsion trapézoïdale, alignement intelligent, évitement des obstacles, tout est automatisé. De plus, l’appareil ne se contente pas de faire la mise au point au démarrage, mais la réalise en continu pour garantir une image nette tout au long du visionnage. XGIMI a aussi pensé aux enfants et aux animaux de compagnie avec un système de protection des yeux, chargé de baisser automatiquement la luminosité lorsqu’ils passent devant le vidéoprojecteur.

Côté pratique, le MoGo 2 Pro s’adapte aussi bien à un usage intérieur qu’extérieur. Compatible avec Android TV, il est également doté d’une capacité de stockage de 16 Go, ainsi que de ports USB-A, USB-C et HDMI 2.0. Vous pouvez donc aussi bien diffuser des vidéos enregistrées sur le vidéoprojecteur, qu’issues d’un PC, d’un disque dur externe, de votre smartphone, ou d’une application de sVOD.

Bien qu’il soit affiché au prix contenu de 479 euros au lieu des 599 euros habituels, il profite en prime d’un bon système de son intégré, avec deux haut-parleurs Dolby Audio de 16 W. C’est l’un des meilleurs rapports équipements-prix du marché.

L’ensemble de ces offres est également disponible chez SonVideo, LDLC, Fnac, Darty, ou encore Boulanger.