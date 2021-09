C’est confirmé, la charge du Xiaomi 11T Pro doublera presque celle du Mi 11 Ultra

Xiaomi a confirmé sur son compte twitter que le 11T Pro possèdera une charge rapide 120 W. Même le Mi 11 Ultra faisait l'impasse dessus.

Xiaomi pave la voie pour lancement de sa nouvelle gamme de smartphones, prévue le 15 septembre, à 11 heures, heure de Paris.

Pour rappel, il n’est pas impossible qu’une autre célèbre marque de smartphones affublés d’un logo en forme de pomme annonce ses produits à une date fort proche. Alors Xiaomi tente de faire monter quelque peu l’attente autour de son évènement et de sa nouvelle gamme.

Cette gamme devrait porter le nom de Xiaomi 11T — ce qui sera très pratique pour s’y retrouver avec la gamme Mi 11— et on s’attend à ce qu’elle soit constituée de deux smartphones : le Xiaomi 11T et le Xiaomi 11T Pro, puisque rappelons-le, la firme chinoise a décidé d’abandonner le Mi dans le nom de ses produits.

Depuis quelque temps déjà, des bruits de couloir évoquent une charge éclair de 120 W pour le 11T Pro. Et c’est la marque elle-même qui est venue confirmer cet élément sur son compte Twitter.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W

— Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021