Xiaomi 12 Lite officialisé : grosses promesses, prix modéré

Le Xiaomi 12 Lite a été officialisé avec une fiche technique alléchante pour un prix qui reste contenu. Voici ce qu'il faut savoir à son sujet.

Le Xiaomi 12 Lite a été officialisé à l’international. Cela veut dire qu’il y a de grandes chances qu’il débarque un jour en France pour compléter la série des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Dans cette très probable éventualité, voyons ce que réserve ce nouveau smartphone.

Sur le Xiaomi 12 Lite, la marque chinoise se targue d’avoir peaufiné le design pour une agréable expérience de prise en main. On a donc une épaisseur contenue à 7,29 mm et un poids de seulement 173 grammes. Notez que vous aurez aussi affaire ici à un smartphone aux bordures plates. Le dos se nippe quant à lui d’un subtil dégradé de couleurs.

Les caractéristiques du Xiaomi 12 Lite

Concernant la partie un peu plus technique, il y a plusieurs caractéristiques à retenir :

écran Amoled de 6,55 pouces au ratio 20:9, Full HD+ et 120 Hz ;

Snapdragon 778G (6 nm) ;

trois appareils photo à l’arrière : capteur principal de 108 mégapixels (f/1,88) ; ultra grand-angle de 8 mégapixels, 120 degrés (f/2,2) ; capteur avec objectif macro (f/2,4).

capteur selfie de 32 mégapixels (f/2,45) ;

batterie de 4300 mAh ;

chargeur de 67 W livré dans la boîte ;

Android 12 avec MIUI 13 ;

compatible 5G et Wi-Fi 6.

Le Xiaomi 12 Lite promet donc d’être un très bon photographe dans sa gamme de prix et se dote en outre « d’une série de fonctions d’imagerie impressionnantes pour enrichir vos publications et vos vidéos sur les médias sociaux, notamment Magic cutout — un éditeur professionnel qui identifie et met en valeur automatiquement les personnes, les chats et les chiens pour l’édition d’images ». Un mode Vlog est aussi évoqué.

L’autonomie et la charge rapide sont aussi à l’honneur. Ainsi la batterie « peut facilement tenir une journée entière d’utilisation, tandis que la charge turbo de 67 W permet d’atteindre 100 % de la batterie en seulement 41 minutes ».

Enfin, sachez que le Xiaomi 12 Lite se dote de deux haut-parleurs stéréo et d’une certification Dolby Atmos. Le communiqué n’évoque cependant pas de prise jack 3,5 mm.

Le prix du Xiaomi 12 Lite

Le Xiaomi 12 Lite est annoncé au prix conseillé de 399 dollars américains pour la configuration dotée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Comptez 449 dollars pour la déclinaison de 8/128 Go et 499 dollars pour celle de 8/256 Go.

Avec une conversion simple, cela donne respectivement 395, 445 et 494 euros. Notez cependant que ces tarifs devraient varier quelque peu lorsque le Xiaomi 12 Lite arrivera en France. S’il arrive bel et bien et ne pose pas de lapin comme les Xiaomi 12S.

Enfin, il existe trois coloris : noir, vert et rose.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.