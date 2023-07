Xiaomi 12 Lite : ce smartphone équilibré ne coûte même pas 300 € grâce aux soldes d’été

Le Xiaomi 12 Lite est un des modèles de l'avant-dernière gamme de smartphones phares du constructeur chinois. Il est plus abordable, certes, mais cela passe inévitablement par des compromis, pourtant, le Xiaomi 12 Lite tire son épingle du jeu en étant équilibré et efficace. Avant de partir en vacances, vous pouvez jeter votre dévolu sur ce smartphone qui prendra de beaux clichés à 299 euros au lieu de 449,90 euros durant ces soldes.

Xiaomi est un constructeur chinois connu pour proposer les smartphones au meilleur rapport qualité-prix du marché, même s’agissant de ses modèles premium. Le Xiaomi 12 Lite fait partie de la gamme de smartphones parus l’année dernière mais il est particulièrement équilibré et abordable, et il est surtout encore plus intéressant grâce à ces soldes d’été étant donné qu’il profite d’une réduction de 150 euros chez RED by SFR si vous le prenez sans forfait.

Le Xiaomi 12 Lite en bref

Une dalle AMOLED en FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 778G performant

La charge rapide à 67 W

Au lieu de 449,90 euros habituellement, le Xiaomi 12 Lite est maintenant disponible en promotion à 299 euros (sans forfait) chez RED by SFR. Si vous souhaitez le prendre avec un forfait de 5 Go, il vous reviendra à 259 euros puis à 4,99 euros par mois.

Une version Lite séduisante

Qui dit version Lite dit perte de poids. Le Xiaomi 12 Lite est plus fin et plus léger que ses deux grands frères avec une épaisseur de 7,29 mm et un poids de 173 grammes contre 8,2 mm d’épaisseur et 180 grammes pour le Xiaomi 12. Le Xiaomi 12 Lite est cependant un peu plus grand avec un écran de 6,55 pouces contre 6,28 pouces. La prise en main est agréable, le dos est affublé d’un dégradé de couleurs et les bordures sont plates, un peu comme celles d’un iPhone.

Pour l’écran, nous avons une dalle AMOLED au ratio 20:9 et dotée d’une définition en Full HD+ (2400 x 1080 pixels), grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’utilisation et le visionnage de vidéos sont vraiment agréables et fluides. Ce d’autant plus que la dalle AMOLED offre un très bon rapport de contraste ainsi qu’une colorimétrie fidèle. Au dos, nous retrouvons un joli capteur principal de 108 Mpx (f/1,88), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) avec un champ de vision de 120°, un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4), et à l’avant un capteur frontal de 32 Mpx (f/2,45).

Un smartphone équilibré qui fait peu de compromis

Du côté des performances, le Xiaomi 12 Lite tourne avec un processeur Snapdragon 778G associé à 8 Go de RAM. Pour lancer des applications et faire du multitâche, ce smartphone fonctionne sans ralentissements, il peut même gérer les jeux mobiles qui ne soient pas exigeants. Mais pour ce qui est des jeux en 3D, il essuiera quelques ralentissements, ce qui n’en fait pas le meilleur modèle pour jouer à Fortnite ou Genshin Impact. Enfin, le Snapdragon 778G rend ce smartphone compatible à la 5G.

Venons-en au principal compromis du Xiaomi 12 Lite : son autonomie. Alors que le Xiaomi 12 embarque une batterie de 4500 mAh, le Xiaomi 12 Lite est doté d’une batterie de 4300 mAh. Cela fait peu de différence, il n’empêche que l’autonomie ne dure environ qu’une journée. Vous aurez sûrement à recharger le Xiaomi 12 Lite avant d’aller vous coucher, mais pas trop longtemps puisque la charge rapide de 67 W est capable de refaire le plein en un peu plus de 40 minutes.

