Xiaomi 14 Pro : voici son design, qui suit la tendance Apple et Samsung

Le Xiaomi 14 Pro fait évoluer le design du fleuron chinois vers des bordures plus droites, non sans rappeler ce que propose Apple et devrait bientôt présenter Samsung.

Les smartphones pourraient bien devenir encore plus difficiles à différencier en 2024. En effet, après Apple depuis l’iPhone 12, Samsung devrait adopter un design aux bords plats avec les Galaxy S24. On apprend désormais que c’est également la stratégie de Xiaomi avec son nouveau fleuron. Celui-là même qui pourrait damer le pion de Samsung.

Onleaks dévoile le Xiaomi 14 Pro

C’est une nouvelle fois à une fuite de onleaks que l’on doit ce premier aperçu du design d’un smartphone, ici le Xiaomi 14 Pro. Les rendus en 3D permettent d’en comprendre très précisément les contours.

Xiaomi devrait adopter un écran plat de 6,6 pouces à l’avant pour épouser ce nouveau design à tranches plates. La firme utilisait jusque-là des écrans aux bords incurvés, à l’image du design des anciens Galaxy S de Samsung. D’après 91Mobiles qui a publié ces rendus, le Xiaomi 14 Pro mesure 161,6 x 75,3 x 8,7 mm avec un module caméra à l’arrière assez imposé de 13,1 mm de côté.

Ce module semble contenir quatre objectifs et deux flashs.

Il n’y a rien de plus à dire sur le design pour le reste. On discerne un bouton d’alimentation et deux boutons de réglage du volume, un port USB-C ainsi que les grilles pour le microphone et le haut-parleur.

Le Xiaomi 14 Pro est attendu pour la fin de l’année en Chine et devrait être l’un des premiers smartphones du marché à adopter le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.