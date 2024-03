Xiaomi prouve que sa voiture électrique est ultra-pratique avec ces fonctions ingénieuses

Tout juste lancée, la nouvelle Xiaomi SU7 nous dévoile de nouveaux détails à son sujet. Si on connaissait les performances décoiffantes et les batteries compétitives de cette voiture électrique, on s'aperçoit qu'elle devrait également faire preuve d'une grande praticité, grâce à ses nombreux rangements et ses accessoires. Les voici.

Cela fait déjà un petit bout de temps que l’on entend parler de la nouvelle Xiaomi SU7, la première voiture électrique du spécialiste de la tech. Et pour cause, les premières photos avaient été publiées dès le mois de novembre dernier, avant sa révélation officielle en décembre.

De nombreux rangements

Mais si la berline avait déjà beaucoup fait parler d’elle, le constructeur n’avait pas encore dévoilé tous ses secrets. C’est désormais chose faite, puisque les commandes viennent enfin tout juste d’ouvrir pour la berline, rivale de la Tesla Model S et du Porsche Taycan. On connaît en effet maintenant son prix et son autonomie précise en fonction du type de roue choisi. Mais ce n’est pas tout.

La firme chinoise a encore annoncé quelques informations supplémentaires, avec notamment l’intégration d’un iPad aux places arrière. Cette nouvelle venue s’annonce donc tournée vers les familles et se veut très commode, comme le laisse penser les récentes communications de la marque. La (très longue) conférence de presse a d’ailleurs dévoilé encore de nouveaux détails, qui prouvent que la Xiaomi SU7 est très pratique pour les passagers.

Selon le patron de la marque, Lei Jun, la berline électrique possède pas moins de 32 espaces de rangements disséminés un peu partout dans le poste de conduite. La console centrale possède par exemple deux emplacements pour installer son smartphone, ainsi que deux porte-gobelets. Cela peut sembler un peu basique, mais la voiture est aussi équipée d’un rangement pour une lampe de poche et d’un crochet à l’arrière. Ce qui permet d’y mettre un sac à main par exemple.

Mais ce n’est encore pas tout. Car la voiture est aussi livrée avec un petit réfrigérateur de 4,6 litres, ce qui nous rappelle notamment notre essai du Yangwang U8 conçu par BYD. Enfin, la boîte à gant est en mesure d’accueillir un ordinateur portable de 14 pouces. D’après les visuels publiés par l’entreprise, il est aussi possible de ranger son téléphone dans les portières.

Tout le confort nécessaire

Si la Xiaomi SU7 dispose d’un bon volume de chargement, avec 517 litres à l’arrière et un frunk sous le capot avant de 105 litres, il va être possible de rendre le coffre encore plus pratique. Un rangement est en effet proposé en accessoire au prix de 399 yuans, soit 51,25 euros, afin de pouvoir compartimenter l’espace.

Plusieurs autres éléments sont également vendus dans le catalogue de la marque. Parmi eux, un appuie-tête en coton et en daim, facturé 149 yuans, soit 19,10 euros, ou encore un pare-soleil ressemblant à un parasol. Ce dernier est conçu sur-mesure pour s’adapter au pare-brise de la SU7, est facturé 129 yuans (environ 16,50 euros).

Enfin, pour ceux qui aiment pousser la chansonnette, Xiaomi propose aussi un micro de karaoké à 499 yuans, soit 64,11 euros. De quoi nous rappeler BYD et Tesla.

Enfin, on sait que la berline électrique propose la charge bidirectionnelle, comme la Kia EV6 ou encore la Renault Mégane E-Tech. Pour en profiter, il faudra acheter en plus un embout dédié, qui permet de gérer la charge/décharge, ainsi que la charge V2V, c’est-à-dire de véhicule à véhicule. Ce dernier coûte alors la coquette somme de 799 yuans, soit 102,65 euros.

Pour mémoire, la nouvelle Xiaomi SU7 démarre en Chine à partir de 27 625 euros environ. Un prix qui, comme l’ensemble des voitures électriques chinoises vendues en Europe, sera revu à la hausse à son arrivée chez nous, mais on ignore encore pour quand cela sera prévu.