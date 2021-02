Xiaomi Mi TV Q1 75″ officialisé : QLED, 4K 120 Hz et HDMI 2.1 pour une expérience « premium »

Xiaomi lance un nouveau téléviseur sous Android TV : le Mi TV Q1 75". Il embarque un écran QLED 4K, une connectique HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une expérience qui se veut premium.

« Un téléviseur premium et plus immersif que jamais ». Xiaomi ne mâche pas ses mots en présentant le Mi TV Q1 75″. La qualité d’affichage est mise à l’honneur avec une définition 4K et la technologie QLED.

« Après un grand succès de la gamme en Chine et en Inde, nous sommes heureux d’étendre la nouvelle génération de TV intelligente à l’ensemble des marchés », se félicite Emory Babb, directeur produit chez Xiaomi. Avec ce téléviseur de 75 pouces, la marque compte bien marteler un discours orienté sur l’expérience premium. Cela passe notamment par le design « minimaliste et élégant » qui réduit les bordures autour de l’écran.

Pour aller plus loin sur la qualité d’affichage, le Xiaomi Mi TV Q1 75″ promet aussi de belles couleurs couvrant 100 % de la palette NTSC et sublimées par un contraste de 10000:1. Pour un visionnage agréable, le HDR 10+ et le Dolby Vision sont aussi de la partie.

Côté audio, comptez sur une compatibilité avec le Dolby Audio et le DTS-HD ainsi que sur un système stéréo de 30 W composé de six haut-parleurs : deux tweeters et 4 woofers. Notez que le produit est animé par une puce MediaTek MT9611.

120 Hz, HDMI 2.1… Le gaming à l’honneur

Le Xiaomi Mi TV Q1 75″ cherche aussi à séduire les joueuses et les joueurs. Le téléviseur embarque la connectique HDMI 2.1 associée au mode ALLM, qui permet d’activer automatiquement le mode jeu et ainsi, réduire les latences pendant les sessions de gaming.

À cela s’ajoute un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour renforcer l’impression de fluidité.

Android TV pour vos films

Le tout es propulsé par l’expérience Android TV de Google dans sa version 10. Les applications YouTube, Amazon Prime Video et Netflix sont préinstallés sur le téléviseur avec, en prime, des boutons dédiés aux deux derniers services de SVoD cités sur la télécommande.

Vous pourrez interagir avec le Mi TV Q1 75″ via Google Assistant ou Amazon Alexa. Un bouton sur le téléviseur permet cependant de couper le microphone si vous le souhaitez. Enfin, vous pourrez aussi vous reposer sur une intégration native de Google Chromecast.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi TV Q1 75″ en France

Pendant sa conférence, Xiaomi a annoncé un prix officiel de 1299 euros pour le Mi TV Q1 75″, mais on ne sait pas encore si le même tarif sera appliqué en France ou s’il faut s’attendre à un petit écart. La commercialisation est prévue pour le mois de mars. Pour les acheteurs qui se précipiteront dès le premier jour, une offre early birds permettra d’acquérir l’appareil à 999 euros.

Rappelons au passage que pendant la même conférence, Xiaomi a aussi lancé le Mi 11 en France et une variante de la trottinette Mi Electric Scooter Pro 2 inspirée de l’écurie Mercedes en Formule 1.