Xiaomi tease une nouvelle Mi TV avec une potentielle dalle OLED

Moins d'un an après la commercialisation de sa première TV OLED, Mi TV pourrait remettre le couvert avec une nouvelle dalle. On ne connaît pas encore les détails, à ceci-près que le prix devrait être légèrement plus haut que l'année dernière, du fait de la pénurie.

L’année dernière, au beau milieu de l’été, Xiaomi a surpris son monde en commercialisant une dalle OLED transparente, quelques semaines après un premier écran Oled plus classique. Vendredi, le patron de Xiaomi TV, la branche téléviseur du constructeur chinois, a là encore tenté de surprendre lors de l’annonce d’une nouvelle Mi TV OLED. Mais la surprise se situait plus du côté de la forme de l’annonce.

Comme de plus en plus d’exécutifs, Pan Jun a troqué une présentation classique avec de beaux visuels contre une image pas très nette, plongée dans le noir, et dotée d’une définition sous la barre de la HD, le tout posté sur Weibo, un réseau social chinois (et relayé par Gizmochina). Un peu à l’instar de Realme qui présenté un bout de son premier PC sur twitter, le patron a dû voir là l’occasion de créer un intérêt autour de son produit (osons le dire, une hype) tout en ne montrant pas grand-chose.

Le prix touché par la pénurie

Pour l’occasion, Pan Jun s’est livré à un petit jeu. Sur l’image, on peut voir deux télévisions. Le texte du patron explique que l’une d’elles est une nouvelle Mi TV, et l’autre un téléviseur d’une marque concurrente très bien noté dont il ne précise pas la marque. Il demande alors à ses followers de les départager.

Un teasing en bonne et due et forme pour une future Mi TV en somme. Les informations autour de ce produit auraient pu s’arrêter là, mais selon un leaker plutôt fiable, Digital Chat Station, la future Mi TV utiliserait une dalle OLED. Côté taille, on est encore plongé dans le noir.

Le prix cependant, même s’il n’est pas connu, devrait être un peu plus haut que ce qui se pratiquait sur le marché précédemment. En cause, la pénurie de puces, encore et toujours, et une hausse générale du prix des téléviseurs.