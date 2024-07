Tesla Model Y : sa nouvelle concurrente chinoise ne se laisse pas faire et le prouve avec le maintien de ses tarifs

C'est aujourd'hui que la hausse des droits de douane européens sur les voitures électriques produites en Chine prennent effet. Les constructeurs chinois doivent donc composer avec cette hausse, chacun à leur manière. Xpeng, qui vient de faire ses premiers pas en France, annonce ne pas (encore) toucher aux tarifs de sa gamme, et pense à l'avenir.

Les résultats de l’enquête de la Commission Européenne sur un soupçon de subventions du gouvernement chinois envers les marques de voitures électriques sont tombés : les doutes sont avérés, ce à quoi la Commission répond en augmentant (parfois de beaucoup) les taxes douanières sur les voitures électriques produites en Chine.

Cela oblige les constructeurs incriminés de devoir faire avec. MG, par exemple, a constitué un stock important pour faire tampon, et Xpeng, qui vient juste d’arriver en France, vient également d’annoncer ses mesures. Qui se feront en deux temps.

Pas (encore) de hausses de prix

La marque chinoise, qui vient de lancer ses G6 et G9 en France, s’est ainsi exprimée au média chinois CnEVPost, et déclare : « Nous nous engageons à maintenir de manière proactive la compétitivité du marché tout en minimisant l’impact potentiel sur nos clients actuels et futurs ».

Avant de préciser : « Tous les consommateurs actuels en attente de livraison et les futurs clients qui passent commande avant l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane seront protégés contre toute augmentation de prix due aux ajustements tarifaires annoncés. Cette protection s’applique indépendamment du fait que les livraisons soient effectuées avant ou après l’entrée en vigueur des nouveaux droits ».

Un soulagement… mais qui soulève tout de même une question sur ce que Xpeng entend par l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane. Petit rappel : les hausses démarrent dès aujourd’hui, vendredi 5 juillet 2024, mais avec des taux temporaires. Ces taux seront actualisés le 5 novembre 2024, où on saura s’ils sont maintenus à ce niveau, revus ou tout simplement annulés.

En attendant, les marques concernées doivent manifestement passer par un dépôt de garantie jusqu’à ce fameux 5 novembre, où ils devront être en mesure de payer les sommes accumulées. Xpeng parle-t-il donc du 5 juillet ou du 5 novembre ?

Contactés par nos soins, Xpeng France a apporté quelques précisions. “Xpeng France n’aura pas de commentaire supplémentaire à apporter. La marque est en effet arrivée récemment sur le marché français, a communiqué ses tarifs lors de son lancement mi-mai et les maintient pour le moment, reste à l’écoute des régulations françaises et européennes mais ne change pour le moment pas sa stratégie”, nous a-t-on ainsi déclaré. Un petit répit semble être donc d’actualité.

Une production européenne à l’étude

La seconde étape vise le moyen/long terme, puisque Xpeng « évalue actuellement de manière active la possibilité d’établir des capacités de production locales en Europe et de prendre les mesures appropriées pour répondre à la demande du marché », selon le porte-parole chinois.

Voilà qui pourrait faire baisser le prix de ces prometteuses voitures électriques chinoises. Pour l’instant cantonnée aux deux SUV, qui cumulent une technologie dernier cri avec des recharges express pour des tarifs bien placés, la gamme européenne pourrait être rejointe par la Mona M03, une concurrente directe de la Tesla Model 3, qui vient d’être dévoilée.