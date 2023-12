Cette voiture électrique plus abordable que la Tesla Model 3 dévoile son intérieur alléchant

Quelques semaines après sa révélation officielle, la nouvelle voiture électrique Zeekr 007 du groupe Geely (Volvo, Lotus, Polestar, etc.) dévoile de nouvelles informations à son sujet. Outre son poste de conduite, on en sait un peu plus sur la date de lancement de cette nouvelle ennemie des Tesla Model 3 et Model S.

Si vous ne connaissez pas encore Zeekr, préparez-vous à en entendre beaucoup parler au cours des prochains mois. Comme BYD et Nio, le constructeur chinois veut s’offrir une place de choix sur le marché européen et mise sur un catalogue bien étoffé pour y arriver.

Une rivale toute trouvée

C’est ainsi qu’il commercialise déjà ses 001 et 009 sur son marché natal, et qu’il a plus récemment levé le voile sur sa X, qui chassera sur les terres de la Renault Mégane E-Tech, entre autres. Mais la firme n’est pas encore prête à ralentir le rythme, bien au contraire. Elle vient en effet tout juste de présenter son dernier modèle en date, la Zeekr 007.

Il s’agit cette fois-ci d’une berline, qui ne cache pas ses ambitions d’aller titiller la Tesla Model 3, déjà chahutée par la MG4. Cette nouvelle venue, qui appartient au groupe Geely aux côtés de Volvo ou encore Polestar affiche alors un style moderne, mais assez conventionnel, conçu pour optimiser le Cx (coefficient de trainée), qui n’a pas encore été révélé par le constructeur.

Il y a quelques semaines, Zeekr publiait une série de photos montrant le poste de conduite de sa dernière création, qui chassera aussi sur le territoire de la Volkswagen ID.7. Mais voilà qu’à quelques jours du début des premières livraisons, la firme chinoise a décidé de publier d’autres images officielles sur son compte X (anciennement Twitter). Rien de très inédit, puisque l’on retrouve le poste de conduite moderne que l’on avait déjà vu.

Ce dernier se dote d’un grand écran tactile de 14,7 pouces qui nous rappelle celui de Tesla, associé à un combiné numérique. Cependant, le site chinois It Home nous apprend également que la berline électrique est équipée d’un grand affichage tête-haute en réalité augmentée de 35,5 pouces. Ce dernier projette de nombreuses informations sur le pare-brise, comme la vitesse ou encore la navigation.

Un concentré de technologie

Ce n’est pas tout, puisque la nouvelle Zeekr 007 fait également appel à l’intelligence artificielle, dotée de la reconnaissance vocale et faciale, ainsi que des émotions. Le conducteur pourra également choisir parmi 64 couleurs d’éclairage d’ambiance et profiter d’un son issu du système Dolby Atmos 7.1.4 à 21 haut-parleurs, dont un situé dans l’appuie-tête. Les sièges sont quant à eux habillés de tissu microfibre, la berline faisant l’impasse sur le cuir.

Affichant un empattement de 2,93 mètres, celle-ci devrait offrir une bonne habitabilité, tandis que le volume de coffre n’a pas été dévoilé pour le moment. La nouvelle Zeekr 007 repose sur la plateforme SEA partagée avec la Smart #1 et le Volvo EX30 et se décline en plusieurs versions, à deux ou quatre roues motrices. Cette dernière revendique pas moins de 645 chevaux et devrait abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

De quoi rivaliser frontalement avec la Tesla Model 3 Performance qui devrait voir le jour un peu plus tard. La berline chinoise devrait également hériter de la batterie Qilin CTP 3.0, offrant une autonomie jusqu’à 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui équivaut à environ 850 kilomètres avec l’homologation WLTP. Il faudra cependant ici se contenter de 870 kilomètres CLTC, soit 740 kilomètres WLTP.

À noter que la voiture sera dotée de la conduite autonome, grâce à un LiDAR installé sur le toit et d’une architecture 800 volts. Les commandes ont d’ores et déjà ouvert pour la nouvelle Zeekr 007, qui affiche un prix à partir de 224 900 yuans, soit environ 29 268 euros. Un tarif qui sera cependant revu à la hausse si la berline arrive un jour en Europe. Les premières livraisons débuteront en Chine à partir du 1er janvier prochain. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 est vendue à partir de 261 000 yuans (environ 33 700 euros) en Chine.

On ne sait pas encore quand elle sera vendue en Europe, mais cela ne devrait pas tarder, car ses petites sœurs, les Zeekr 001 et Zeekr X commencent à arriver sur le Vieux Continent.