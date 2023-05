Wear OS 4 : vers une généralisation de Material You même sur les montres connectées

Cet automne arrivera Wear OS 4 sur nos montres connectées. Une nouvelle version du système d'exploitation développé par Google qui s'accompagnera de nouveautés. Parmi elles, le design Material You va se démocratiser.

Ce 10 mai, Google tenait sa Google I/O, sa grande conférence annuelle qui est l’occasion de faire les principales annonces. L’entreprise y a présenté brièvement Wear OS 4, suite de Wear OS 3, avec comme nouveautés principales une meilleure gestion de la batterie et des cadrans plus personnalisables.

Pour aider les fabricants de montres connectées à préparer leurs modèles pour Wear OS 4, Google a mis à disposition une version en accès anticipé. Les journalistes de 9to5Google l’ont téléchargée et ont pu découvrir quelques secrets que nous réserve Google, alors que ce dernier n’a pas dévoilé grand-chose pour le moment.

Material You débarquera sur les montres connectées

Le changement principal repéré par les équipes du média anglophone, c’est l’arrivée de Material You. Le paramètre « Activer le thème dynamique » permet d’utiliser Material You. On peut choisir un schéma de couleurs parmi plusieurs : « Honey » pour des tons dorés ou « Lavander » pour des teintes violettes.

Un aperçu de Material You sur Wear OS 4 // Source : 9to5Google Un aperçu de Material You sur Wear OS 4 // Source : 9to5Google Un aperçu de Material You sur Wear OS 4 // Source : 9to5Google

Alors, le schéma de couleurs choisi s’applique à de nombreuses parties de l’interface utilisateur de la montre. C’est par exemple le cas dans les paramètres rapides : chaque bouton est de la couleur sélectionnée. Un changement que l’on constate surtout dans les paramètres, puisque dans le reste des applications, les couleurs dynamiques sont plus discrètes. Il semblerait par ailleurs que ce mode d’affichage soit disponible pour les développeurs d’application. Espérons qu’ils intègreront Material You dans leurs applications afin d’avoir une expérience la plus cohérente d’un point de vue colorimétrique.

Wear OS 4 ira-t-il plus loin sur les cadrans personnalisables ?

C’est Material You qui est apporté sur les montres connectées oui, mais pas en totalité. À l’instar d’un smartphone qui adopterait un schéma de couleurs particulier, on peut choisir les teintes que prend l’interface. On ne peut cependant pas les synchroniser avec celle de son fond d’écran, comme c’est le cas sur Android.

Un aperçu de Material You sur Wear OS 4 // Source : 9to5Google Un aperçu de Material You sur Wear OS 4 // Source : 9to5Google

Par exemple, si l’on utilise un cadran provenant du Play Store, la couleur de l’interface revient à celle par défaut, à savoir le bleu. Pour 9to5Google en revanche, « il est possible que ce problème soit résolu pour les montres qui utilisent le format standardisé Watch Face », bien qu’ils n’aient pas pu vérifier cela. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que ce soit le cas, puisque cela permettrait aussi d’avoir une belle cohérence avec les couleurs de son smartphone.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).