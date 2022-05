iOS 16 : cette nouvelle fonctionnalité de l’iPhone 14 arrivera aussi sur de plus vieux iPhone

Attendues avec iOS 16, les nouveautés propres à l'écran de verrouillage ne seraient pas seulement l'apanage des iPhone 14. Elles concerneraient également les modèles actuels... et ce serait la moindre des choses.

Apple annoncera logiquement iOS 16 le 6 juin prochain, à l’occasion de sa WWDC 2022, et déploiera une première bêta à destination des développeurs dans la foulée. Cette nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone comporterait plusieurs nouveautés majeures, à commencer par un mode « always-on » qu’Apple réserverait à ses futurs iPhone 14 Pro (attendus cet automne). De nouvelles fonctionnalités propres à l’écran de verrouillage seraient également au menu… mais l’on apprend cette fois qu’elles pourraient bénéficier aux anciens modèles.

Contrairement au mode « always-on », qui s’appuierait sur une nouvelle technologie d’affichage OLED LTPO 2.0 (pouvant descendre à 1 Hz), cet écran de verrouillage remanié ne nécessiterait pas de nouveautés matérielles particulières pour fonctionner. En d’autres termes, votre iPhone actuel sera vraisemblablement éligible à ces fonctionnalités.

Apple ne voudrait plus réserver les Widgets uniquement à l’écran d’accueil

Parmi elles : l’ajout de widgets (sous une forme qui reste à préciser) pour l’écran de verrouillage. C’est du moins ce que croit savoir Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, qui évoque cette semaine dans sa newsletter « Power On » des « améliorations majeures, y compris des fonds d’écran ayant des capacités de type widget ». D’après lui, ces nouveautés concerneraient entre autres l’iPhone 13, lancé l’année dernière.

Pour rappel, il est possible d’utiliser des widgets sur l’iPhone depuis le déploiement d’iOS 14, en 2020, mais ces derniers sont toutefois réservés à l’écran d’accueil. Ils ne peuvent pas être utilisés directement depuis l’écran de verrouillage, qui reste d’ailleurs assez peu personnalisable dans l’immédiat. Si l’on en croit les rumeurs, iOS 16 pourrait changer ça.

Mais bien entendu, il nous faudra attendre le 6 juin prochain et la Keynote d’Apple pour en avoir le cœur net. D’autres indices laissent entendre en outre que le groupe profiterait de sa WWDC 2022 pour dévoiler « realityOS », son système d’exploitation voué aux réalités virtuelles et augmentées. Il n’est pas non plus exclu qu’Apple profite de l’évènement pour dévoiler des nouveautés matérielles. Un nouveau MacBook Air pourrait d’ailleurs y être présenté.

