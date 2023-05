Comment Windows 11 veut améliorer la vie des développeurs

Lors de sa conférence Build, Microsoft a fait la présentation d'un tout nouvel outil pour Windows 11 : Dev Home. L'objectif : faciliter la vie des développeurs informatique avec tout un tas d'astuces.

Les annonces ont été nombreuses autour de l’intelligence artificielle lors de la conférence Microsoft Build qui a eu lieu la semaine dernière. Si Windows 11 se met vraiment à l’IA, il n’y a pas que ça : son explorateur de fichiers et sa manière de sauvegarder les données ont été revues. En plus de ça, Windows 11 se voit complété par un nouveau centre de contrôle dédié aux développeurs : Dev Home.

Windows 11 veut améliorer la vie des développeurs

Comme indiqué dans un communiqué de presse, « Dev Home est une nouvelle expérience dans Windows 11 » grâce à plusieurs fonctionnalités. Tout d’abord, on peut connecter Windows 11 à GitHub pour cloner des dépôts publiés sur la plateforme, propriété de Microsoft. De quoi télécharger en local les paquets et autres fichiers dont on a besoin. Aussi, le Copilot de Microsoft débarque dans le terminal de commande.

Parmi les fonctionnalités ajoutées, on trouve par exemple une nouvelle configuration de WinGet. Le processus de configuration d’applications se voit transformé afin « d’éviter les efforts manuels liés à la configuration d’une nouvelle machine ou à l’intégration d’un nouveau projet ». Un fonctionnement qui était manuel et qui devient automatique : cela peut se faire avec une simple commande désormais.

GitHub s’invite nativement dans Windows 11

Mais l’intégration de GitHub va plus loin : on peut même configurer ses environnements de programmation dans le cloud nativement dans le système d’exploitation.

On peut ainsi voir le statut de chaque dossier/fichier, la date de sa dernière mise à jour et les commentaires associés. Plus besoin de passer par un logiciel ou via un navigateur web, tout peut s’effectuer directement depuis l’explorateur de fichiers.

Dev Drive : la nouvelle manière de gérer le stockage sur Windows

Autre fonction importante ajoutée par Dev Home, Dev Drive. Microsoft le décrit comme « un nouveau volume de stockage, conçu sur mesure pour les développeurs, avec un système de fichiers qui offre à la fois performance et sécurité. » On peut donc créer des disques durs virtuels, plus pratiques pour certains usages.

Selon Microsoft, Dev Drive offre jusqu’à 30 % de vitesses de construction en plus « pour les scénarios d’E/S de fichiers. » Un nouveau mode de performance qui serait plus sûr pour les charges de travail.

Des tableaux de bord open source pour gérer ses projets

Enfin, Dev Home apporte des tableaux de bord personnalisables. On peut y ajouter des widgets GitHub afin de suivre ses tâches de programmation, les mises à jour postées, les demandes d’extraction, les connexions SSH disponibles, etc. Pour les plus passionnés de hardware, des widgets système existent pour suivre les performances de son CPU et de son GPU.

Chacun peut créer ses tableaux de bord personnalisés et les partager aux autres développeurs via un dépôt sur GitHub. Dev Home est open source et est disponible en phase de prévisualisation et peut dès à présent être téléchargé sur le Microsoft Store.

