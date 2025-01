Microsoft met fin à son application Dev Home sur Windows 10 et 11

Lors de la conférence Build 2023, Microsoft présentait Dev Home, une nouvelle application dédiée aux développeurs sur Windows 11, censée centraliser outils et paramètres essentiels.

Après dix-huit mois de développement et plusieurs mises à jour, l’application Dev Home n’a jamais quitté son statut de préversion. Aujourd’hui, Microsoft décide de l’abandonner. La nouvelle n’a pas été officiellement communiquée, mais des utilisateurs ont repéré un message caché dans le code de Dev Home indiquant son arrêt définitif en mai 2025. Selon ce message, « une partie des fonctionnalités sera déplacée vers d’autres sections ». L’entreprise promet des précisions dans les prochains mois.

Destinée à simplifier la gestion de projets, Dev Home permettait notamment de se connecter à des dépôts GitHub et d’afficher l’utilisation des ressources système (CPU, RAM, réseau) via des widgets. Toutefois, l’application servait surtout de raccourci vers des paramètres Windows existants. Microsoft envisageait d’y intégrer des réglages avancés, habituellement accessibles via le registre système, mais ce projet n’a jamais abouti.

Pour aller plus loin

Windows 11 : cette nouvelle fonctionnalité secrète révolutionne le partage de fichiers

Une adoption limitée malgré des ambitions élevées

Si l’idée d’une plateforme centralisée pour développeurs semblait pertinente, Dev Home n’a pas convaincu. Sur Reddit et les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui jugent son utilité marginale dans leurs workflows. Certains regretteront toutefois les widgets de monitoring, jugés pratiques.

Cet abandon s’inscrit dans une tendance récurrente chez Microsoft. En 2023, l’éditeur supprimait déjà Paint 3D et les « actions suggérées » de Windows 11. L’arrêt de Dev Home pourrait annoncer d’autres coupes en 2025, dans le cadre d’un nettoyage des fonctionnalités peu utilisées.

Pour désinstaller Dev Home dès maintenant, une manipulation manuelle est nécessaire. L’application, considérée comme un composant système, ne peut être supprimée via les paramètres standards. Il faut exécuter une commande PowerShell spécifique (Get-AppxPackage**Windows.DevHome | Remove-AppxPackage*). Une étape superflue pour la plupart des utilisateurs, l’occupation mémoire étant minime. Reste à voir où seront relogées les fonctionnalités survivantes… et si elles trouveront enfin leur public.