Fin du SMS, plus de la moitié des smartphones désormais compatibles RCS en France : ce que ça signifie en pratique

Le RCS gagne rapidement du terrain en France. Une étude indique en effet que 60 % des smartphones sont désormais compatibles et ce n’est pas près de s’arrêter.

Nous pouvons toujours un peu plus parler de la fin du SMS en France. En effet, son remplaçant, le protocole RCS, prend inexorablement de l’ampleur. En témoigne le dernier rapport de l’Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs (AF2M).

Ainsi, au deuxième trimestre de 2025, « en France, 60% du parc de smartphones est désormais compatible RCS », lit-on dans le communiqué officiel de l’AF2M.

Entre octobre 2024 et février 2025, le nombre de smartphones compatibles RCS a connu une croissance remarquable de +35 %. En France, cela représente un bond de 28,3 à 38,1 millions d’appareils, soit près de 10 millions de terminaux supplémentaires en moins de six mois.

RCS : 85 % d’ici la fin de l’année

L’association rappelle au passage que le RCS a été adopté par les iPhone d’Apple depuis iOS 18 ainsi que par les quatre principaux opérateurs (Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR).

Ainsi, la progression du RCS n’est pas prête de s’arrêter en France. « À ce rythme, la compatibilité pourrait atteindre 85 % d’ici fin 2025 », estime l’AF2M.

Par ailleurs, le rapport indique aussi que de plus en plus d’entreprises exploitent ce protocole : « entre mars 2024 et février 2025, 267 marques ont lancé des campagnes RCS, soit une centaine de nouvelles enseignes ». Cela se ressent particulièrement dans les secteurs de la distribution, des services et de l’automobile.

« On constate par ailleurs une accélération de l’adoption du RCS par les marques depuis que la disponibilité du RCS sur iOS est effective chez les 4 opérateurs ».

Le RCS, c’est mieux : voici pourquoi

Rappelons que RCS est un acronyme pour Rich Communication Services. Depuis quelques années, ce protocole a eu droit à un gros coup de projecteur de la part de Google qui voulait voir toute l’industrie de la téléphonie s’en emparer (et c’était l’occasion de mettre un gros tacle à Apple qui a grandement tardé à suivre le mouvement).

Le RCS permet à nos applications de messagerie installées par défaut sur les smartphones (Google Message, Samsung Messages, Apple Messages…) de profiter de fonctionnalités qu’on trouvait plutôt sur des applications tierces telles que Messenger ou WhatsApp.

Parmi les fonctions que le RCS débloque, on peut citer, entre autres, les discussions de groupes, le partage de photos et vidéos en haute qualité, les appels vidéo, les réactions au message, le partage de position, les accusés de réception, etc.

L’autre grand avantage du RCS par rapport au SMS, c’est aussi la sécurité. Les messages échangés profitent en effet d’un chiffrement de bout en bout. En comparaison, le SMS est donc obsolète en 2025.

