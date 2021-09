Beats Studio Buds vs Samsung Galaxy Buds 2 : lesquels sont les meilleurs écouteurs ?

Les écouteurs sans-fil ont le vent en poupe. Récemment, nous avons pu tester les Beats Studio Buds et les Samsung Galaxy Buds 2, qui possèdent un tarif proche et des fonctionnalités similaires. Nous avons donc décidé de vous aider à faire le choix entre les deux, sur le segment des écouteurs à 150 euros.

Le vieil éléphant du son Beats qui s’essaye aux écouteurs sans fil vient se frotter à la nouvelle fournée d’écouteurs sans fil proposés par le géant coréen Samsung. Notre comparatif vise à déterminer quels sont les points faibles et les points forts entre les deux produits.

Un comparatif d’autant plus intéressant que les deux produits sont dotés d’un tarif assez proche et qu’ils ont tous deux obtenu de très bonnes notes : 9/10 pour les Beats et 8/10 sur les Galaxy. Alors, ce point d’écart est-il vraiment justifié ?

Fiches techniques des Beats Studio Buds et des Samsung Galaxy Buds 2

Design : les Beats grimpent un peu plus haut sur l’échelle du confort

Niveau design, et plus spécifiquement lorsqu’on en vient à comparer le confort entre ces deux paires d’écouteurs, les Beats l’emportent d’une courte tête. En effet, si les deux paires d’écouteurs sont assez similaires sur bien des points (format intra-auriculaire, trois embouts en silicone, design discret et léger), les Beats proposent un petit évent qui atténue grandement l’effet bouchon qu’on peut parfois ressentir avec des intra-auriculaires.

Les écouteurs Beats Studio Buds // Source : Frandroid Les Samsung Galaxy Buds 2 // Source : Frandroid

De plus, lors de nos tests, nous avons pu constater que les Beats sont globalement plus compacts, que la présence de boutons physiques est souvent plus pratique et que leur boîtier est plus satisfaisant au toucher. Ils proposent en outre une meilleure étanchéité, avec de l’IPX4, contre de l’IPX2 chez Samsung. Bref, les Beats l’emportent sur la partie design.

Usage et applications : Beats donne le tempo

Les deux paires d’écouteurs proposent des contrôles assez proches, avec un ensemble de raccourcis déclenchables à l’aide des boutons physiques (pour les Beats) et tactiles (pour les Galaxy). Ce qui va vraiment permettre de les différencier à l’usage, c’est leurs applications.

Les écouteurs Beats Studio Buds se contrôlent à l’aide des boutons // Source : Frandroid Les Samsung Galaxy Buds 2 se contrôlent à l’aid des surfaces tactiles // Source : Frandroid

Et là, les Beats l’emportent encore d’une courte tête. Si les applications sont globalement très proches, l’appli Galaxy Wearables demandera l’installation d’un plug-in supplémentaire pour utiliser les Buds 2, ce qui est toujours fâcheux. De plus, seule l’application des Beats permet de personnaliser les raccourcis.

Mais ce qui finit de nous convaincre c’est bien la connexion Bluetooth, et autant dire qu’en matière d’équipement audio, c’est loin d’être un petit avantage. Lors de nos tests, les Buds 2 avaient tendance à se déconnecter avec le téléphone dans la poche et la main posée dessus. À l’inverse, les Beats s’en sortaient sans aucune altération à ce petit jeu. Un point de plus pour les Beats.

Réduction de bruit : du milieu de gamme assez proche

Sur la réduction de bruit, les Samsung Galaxy Buds 2 et les Beats Studio Buds offrent une partition assez similaire. À savoir qu’ils proposent exactement ce qu’on attend d’écouteurs de milieu de gamme, sans pour autant égaler les capacités des Bose QC Earbuds, des AirPods Pro ou encore des Sony WF-1000XM4.

Le boîtier des Beats Studio Buds // Source : Frandroid Les Samsung Galaxy Buds 2 sont des écouteurs assez légers // Source : Frandroid

Dans les faits, les deux paires d’écouteurs se débrouillent donc très bien sur des bruits continus, mais elles peinent à filtrer des bruits soudains. Les deux paires proposent également un mode transparence qui autorise l’écoute des sons alentour en diminuant l’isolation passive.

Bref, sur le plan de la réduction de bruit, vous pouvez choisir une paire comme l’autre, vous ne serez pas déçu-e.

Audio : les Galaxy Buds 2 remportent cette catégorie reine

C’est le point où les Galaxy Buds 2 se démarquent clairement, et d’aucuns diront (peut-être à raison) que sur des écouteurs, c’est peut-être le point le plus important.

S’ils parviennent ainsi à se démarquer, c’est parce que les Buds 2 embarquent deux transducteurs dynamiques, là où les Beats n’en ont qu’un chacun. En clair, les Buds 2 vont donc pouvoir profiter d’un tweeter concentré sur les aigus et d’un woofer qui s’occupe des graves. Résultat, le son est mieux défini et les basses sont plus soignées. Notons également la présence d’un égaliseur coté Galaxy qui permet d’atténuer l’orientation vers les graves choisie par Samsung.

Les écouteurs Beats Studio Buds // Source : Frandroid Les Samsung Galaxy Buds 2 // Source : Frandroid

Évoquons en deux mots les codecs qui sont les mêmes, à savoir les SBC et AAC pour les deux. Les deux paires d’écouteurs sont donc incapables d’utiliser les codecs plus haut de gamme aptX ou LDAC.

Micros : Les Beats moins brouillons

Il n’y a pas photo, les micros des Galaxy Buds 2 offrent une qualité sonore beaucoup moins bonne que celle des Beats Studio Buds. Ces derniers sont à la fois moins compressés dans le rendu, et ils filtrent mieux les bruits parasites.

Les écouteurs Beats Studio Buds // Source : Frandroid La grille de transducteurs des Samsung Galaxy Buds 2 // Source : Frandroid

Afin de comparer plus avant, n’hésitez pas à écouter vous-même la différence de traitement entre les deux paires d’écouteurs.

Beats Studio Buds :

Lien YouTube

Samsung Galaxy Buds 2 :

Lien YouTube

Autonomies : pour Galaxy, un écouteur, ça va, c’est quand il y en a deux qu’il y a des problèmes

L’autonomie des deux paires d’écouteurs Samsung et Beats aurait pu être très proche, si ce n’est un détail. Les deux parviennent à 5h31 et 5h35 d’autonomie, respectivement pour les Beats et les Samsung. Sauf que, et c’est un point non négligeable : les Buds 2 de Samsung terminent la session d’écoute à un seul écouteur en état de marche. La session à deux écouteurs avec les Buds 2 s’arrête au bout de 4h11, laissant l’écouteur gauche terminer le travail pendant 1h18 tout de même.

La prise USB-C, sur le boîtier des Beats Studio Buds // Source : Frandroid La prise USB-C à l’arrière du boîtier des Samsung Galaxy Buds 2 // Source : Frandroid

Le temps de recharge des deux boîtiers est assez proche. Comptez 42 minutes pour le Beats et 38 minutes pour le Galaxy. En revanche, seul le boîtier des Galaxy propose la charge sans fil Qi.

Mais ce seul avantage ne permet pas de donner la victoire au Buds 2. À l’arrivée ce sont encore les Beats qui sont meilleurs sur le plan de l’autonomie.

Qui choisir entre les Beats Studio Buds et les Samsung Galaxy Buds 2

Soyons clairs. Si les Galaxy Buds 2 proposent un son plus détaillé grâce à son système de doubles transducteurs, ils perdent dans quasiment toutes les autres catégories. Autonomie, micro, confort, applications… les Beats sont tout simplement meilleurs sur tous ces points. Il n’y a guère que sur la réduction de bruit active ou les deux paires d’appareils ne peuvent pas être différenciées, tant leurs propositions sont proches.

Bref, à choisir entre les Beats Studio Buds et les Samsung Galaxy Buds 2, nous vous conseillons davantage les Beats. Si vous êtes vraiment attaché au son, et seulement au son, il se peut toutefois que les Galaxy Buds 2 fassent chavirer votre cœur. Si vous considérez tous les autres paramètres, il n’y a clairement pas match.

Pour en savoir plus sur ces écouteurs, voici nos tests complets :

Prix et disponibilités des Beats Studio Buds et des Samsung Galaxy Buds 2

Les Beats Studio Buds sont disponibles en trois coloris au choix : noir, rouge ou blanc. Les écouteurs sont proposés au prix de 149,95 euros.

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont disponibles depuis le 27 août au prix de 149 euros. Quatre coloris sont proposés : olive, graphite, lavande ou blanc.