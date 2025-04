Google Pixel 9a vs Google Pixel 8a : quel est le meilleur Pixel « a » ?

Comme chaque année, Google profite du printemps pour renouveler son milieu de gamme. Cette fois, c’est le Pixel 9a qui remplace un 8a qui nous avait fait très forte impression en 2024. Le nouveau venu est-il à la hauteur des attentes ?

C’est la question qui nous animera dans ce nouveau comparatif qui, naturellement, va s’intéresser à la plus-value du Google Pixel 9a par rapport à son prédécesseur. Un ancien modèle qui, à la faveur de la sortie de son petit frère, profite d’une belle décote le rendant encore plus alléchant. Le Google Pixel 9a, noté 8/10, est disponible pour 549 euros. Le Google Pixel 8a, 8/10 également, se trouve aux alentours de 430 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Voyons la réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Google Pixel 9a et Google Pixel 8a

Modèle Google Pixel 9a Google Pixel 8a Dimensions 73,3 mm x 154,7 mm x 8,9 mm 72,70 mm x 152,10 mm x 8,90 mm Interface constructeur Android Stock Android Stock Taille de l’écran 6,3 pouces 6,1 pouces Définition 2424 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 422 ppp 430 ppp Technologie OLED OLED SoC Google Tensor G4 Google Tensor G3 Puce graphique N/C Immortalis-G715s MC10 Stockage interne 128, 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 13 Mp Capteur 1 : 64

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5100 mAh 4492 mAh Poids 185,9 g 188 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Rose Noir, Blanc, Bleu, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un nouveau design clivant

Il est assez rare que le design d’un smartphone évolue tant d’une génération à l’autre. Surtout sur le milieu de gamme ! Pourtant, c’est la direction qu’a prise Google avec son Pixel 9a, qui abandonne le design iconique des précédents modèles. C’en est terminé de la camera bar, en tout cas sur la gamme « a ».

Alors autant être clairs : selon nous, le Pixel 8a est un plus beau smartphone. Reste que ce détail mis à part, les deux mobiles ont bénéficié du même soin de la part du fabricant américain. Même conçu en plastique, le Pixel 9a donne parfaitement le change face à des smartphones en aluminium.

On trouvera toujours un peu absurde que le bouton Power soit situé au-dessus de la réglette de volume, mais on finit par s’y faire. Notons aussi que si les deux smartphones sont protégés par un verre Gorilla Glass daté (le GG 3), le Pixel 9a est certifié IP68, contre IP67 pour son prédécesseur.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un nouvel écran bien plus lumineux

S’ils offrent des diagonales proches de 6,3 pouces et 6,1 pouces, les dalles OLED 120 Hz des Pixel 9a et 8a sont différentes. En l’occurrence, Google a beaucoup amélioré son bilan du côté de la luminosité, annoncée 35% plus intense que sur le précédent modèle.

Une promesse tenue haut la main : nous avons relevé un pic à plus de 2400 nits sur le nouveau venu, contre 1300 sur le Pixel 8a. Une énorme différence, qui hisse le Pixel 9a au même rang que des smartphones vendus plus de 1000 euros.

Le bilan colorimétrique est également à l’avantage du dernier venu, même si l’écart est moins conséquent qu’en luminosité.

Google Pixel 8 et Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Des interfaces identiques

Le logiciel n’est pas vraiment une question importante ici. Les deux smartphones Google tournent sous Android 15, avec la surcouche de la maison, proche du Stock. Les deux profiteront de sept ans de mises à jour, ainsi que des Pixel Drops mensuels, apportant de nouvelles fonctionnalités.

Le Pixel 9a propose évidemment une expérience très tournée vers l’utilisation de Gemini, l’assistant virtuel dopé à l’IA. Les abonnés à la formule payante du service peuvent d’ailleurs profiter de Gemini Live avec partage d’écran pour pousser les interactions avec l’intelligence artificielle toujours plus loin.

Comme à l’accoutumée avec Google, on ne déplore pas d’applications préinstallées parasites. À moins, bien sûr, de considérer les applications et services Google comme étant des bloatwares. Un argument recevable, mais qui devrait de fait vous faire vous questionner sur votre volonté d’acquérir un téléphone Google.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Pixel 9a plus performant

Ce n’est pas renversant : le Pixel 9a profitant de la dernière puce en date de chez Google, il est plus performant que le Pixel 8a. Au quotidien, en navigation simple, l’utilisateur ou l’utilisatrice peu attentive n’y porteront guère attention. La fluidité est au rendez-vous dans tous les cas. Mais, en jeu, le nouveau modèle profite d’une petite allonge de performances qui peut se révéler salvatrice. Même si, petit format oblige, les températures montent parfois fortement et grèvent les performances.

Distancés en photo ?

Les deux mobiles de Google sont à l’aise en photographie, mais il convient de noter que quelques ajustements ont été faits par Google par rapport à l’année dernière. Si le module principal est plus lumineux, il perd beaucoup en résolution (on passe de 64 Mpx à 48 Mpx). Aussi, les données techniques du smartphone nous informent que la taille du capteur décroit également (1/2.0″ contre 1/1.73″).

Google Pixel 9a :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,7, OIS ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, f/2.2 ;

Selfie : 13 Mpx, f/2.2.

Google Pixel 8a :

Grand-angle : 64 Mpx, ƒ/1,9 ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, ƒ/2,2 ;

Selfie : 13 Mpx, ƒ/2,2.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Difficile de vraiment voir une différence en pleine journée. Le Pixel 9a reste un smartphone Google, qui fait la part belle aux contrastes renforcés et aux couleurs chaleureuses. Rien de particulier à redire sur le module principal, qui offre des images au piqué satisfaisant pour photographier tout type de scène.

Pixel 8a nuit x1 Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Avec l’ultra grand-angle, rien ne bouge. On récupère sur l’un et l’autre un module assez modeste, vraiment utilisable en journée uniquement, qui a au moins le mérite de ne pas trop marquer de différence colorimétrique avec le grand-angle standard. On apprécierait cependant une résolution plus généreuse pour les futurs modèles.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Pour finir, si les Pixel 9a et 8a n’embarquent aucun téléobjectif, ils proposent naturellement un zoom numérique de 2x à 8x. Très franchement, les résultats sont justes corrects, et le Nothing Phone (3a) Pro met une incontestable pâtée aux smartphones de Google pour moins cher.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

De gros progrès sur l’autonomie

La batterie du Pixel 9a fait un bond en avant. On passe de 4500 mAh à 5100 mAh, sans que le nouveau modèle ne soit plus épais que le précédent. Une allonge salvatrice pour l’autonomie du smartphone, qui tient désormais les deux jours sans recharge si l’on est un utilisateur ou une utilisatrice prudente.

En recharge aussi, il y a du mieux. Le Pixel 9a peut regagner 100% d’autonomie en 1h40, contre plus de 2h pour son prédécesseur. Cela reste toujours très lent, en comparaison d’autres références, notamment chinoises. Mais gardons en tête que les Pixel 9a et 8a supportent la recharge sans-fil (plafonnée à 7,5 W néanmoins).

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Google Pixel 9a ou Google Pixel 8a : lequel choisir ?

Le duel est serré. Si votre budget vous permet d’investir 549 euros dans un nouveau smartphone, alors vous obtiendrez pleine satisfaction avec le Pixel 9a. À moins, bien sûr, que son nouveau design ne vous laisse de marbre.

Avec son écran plus lumineux, ses performances en hausse et son autonomie en net progrès, il marque des points capitaux face au Pixel 8a. Celui-ci n’en est pas moins recommandable, surtout si son prix actuel vous permet d’économiser une belle centaine d’euros.

En clair : le Pixel 9a fait tout mieux que son grand frère. Mais cela ne veut pas dire que le Pixel 8a soit bon à jeter. Faites d’abord le point sur ce qui vous paraît le plus important dans un smartphone, et choisissez en conséquence !